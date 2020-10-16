Milano şehri Artsakh’ın bağımsızlığını tanıdı – Ermenistan Kamu Radyosu

İtalya’nın Milano şehri Artsakh’ın bağımsızlığını tanıdı

İtalya’nın Milano kenti 15 Ekim’de, Matteo Forte tarafından sunulan ve Artsakh’a karşı Türk-Azerbaycan saldırganlığını kınamayı ve Artsakh’ın bağımsızlığını tanımayı öneren bir tasarıyı kabul etti.

Tasarının kabulünde Ermenistan’ın İtalya Büyükelçisi de hazır bulundu.

Milletvekili Gayane Abrahamyan Facebook sayfasında, “Dün gece, acil bir arabuluculukla, Milano Şehir Konseyi, oybirliğiyle Artsakh’ın bağımsızlığını tanıdı.

Açıklama, “Siyasi bir adım olarak, İtalya yönetiminden Artsakh Cumhuriyeti’nin tanınmasını rica etmek, böylece adaletin tesisine katkı sunmanın dışında, çoktandır suç ortaklığına dönüşmüş olan sessizliğe son vermek” olarak amaçlarını sunmaktadır.

Ermenistan Kamu Radyosu