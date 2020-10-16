Lüksemburg parlamentosu, Azerbaycan’ı kınadı – Ermenistan Kamu Radyosu

“Lüksemburg parlamentosu, Azerbaycan’ın saldırgan askeri eylemlerini kınayan bir kararı oybirliğiyle kabul etti.”

“Lüksemburg parlamentosu, Azerbaycan’ın Artsakh’a karşı başlattığı askeri operasyonları kınayan bir kararı oybirliğiyle kabul etti.”

Kararda şöyle denmektedir:

“Lüksemburg Temsilciler Meclisi.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında Ermeni nüfuslu Dağlık Karabağ’ın egemenliği konusundaki ölümcül mücadelenin devam ettiğini göz önünde bulundurarak, Azerbaycan’ın 27 Eylül 2020’de Dağlık Karabağ’ı kontrol altına almak amacıyla saldırı başlattığını kaydederek, Devam eden çatışmaların, 1994’teki ateşkesten sonra en acımasız olduğunun bilincinde olarak, Başta Türkiye olmak üzere, üçüncü ülkelerin katılımıyla ilgili artan zorluklara dikkat çekerek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Suriyeli paralı askerler ve askeri teçhizat tedarik ederek, Azerbaycan’a siyasi ve askeri yardım sağladığını bilincinde olarak,

Türkiye’nin, ateşkesin ancak Erivan’ın (Ermenistan) desteklediği güçlerin ihtilaflı bölgeden çekilmesi durumunda ateşkesin tesis edilebileceğini vurgulayarak, ültimatom yayınladığını belirterek,

Üçüncü tarafları içeren bu askeri ve siyasi çatışmanın, daha büyük bir çatışmaya yol açabileceğinin bilincinde olarak,

Hükümeti, 1994 anlaşmasıyla çelişen tüm askeri eylemleri açıkça kınamaya, taraflardan birine, özellikle de Azerbaycan’a Türk askeri yardımını kınamaya, Dağlık Karabağ’daki ateşkes girişimlerini desteklemeye ve Mayıs 1994 ateşkes ilkelerine uyma çağrısında bulunmaya çağırmaktadır.”

Ermenistan Kamu Radyosu