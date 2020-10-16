İran Karabağ sorunuyla ilgili durumu yakından izliyor – Ermenistan Kamu Radyosu

İran ordusu, ülkenin kuzeybatı sınırlarına yakın Karabağ ihtilaf bölgesinde tırmanan gerginliği yakından takip ediyor.

Tasnim’e göre açıklama, İran’ın kuzeybatısındaki Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Abbas Azimi’den geldi.

İran silahlı kuvvetleri tamamen hazırlıklı ve henüz gerginliğin hafifletileceğine dair herhangi bir işaret olmadığı için sınır yakınındaki tüm hareketleri yakından izliyor.

“İran İslam Cumhuriyeti ordusu, ICRC ve sınır servisi, ülkenin sınırlarına yönelik en ufak bir tehdide kararlı bir şekilde yanıt vermeye hazır” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu