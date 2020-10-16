Estonya hükümeti, Dağlık Karabağ’daki insani durumu kolaylaştırmak için 100.000 euro tahsis edecek – Ermenistan Kamu Radyosu

Estonya hükümeti, Dağlık Karabağ’daki insani durumu kolaylaştırmak için 100.000 euro tahsis edecek

Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu’nun arabuluculuğu yoluyla, Estonya hükümeti, Dağlık Karabağ’daki insani ihtiyaçları karşılamak için rezerv fondan Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne 100.000 Euro sağlayacak.

Bu haber Estonya “Poliitika” tarafından bildirildi.

Estonya Dışişleri Bakanı, Dağlık Karabağ’ın insani bir krizin eşiğinde olduğunu ve sadece bir gözlemci olarak kalamayacaklarını vurguladı.

Urmas Reinsalu, hükümetin kabul ettiği Dağlık Karabağ’daki insani durumu hafifletmek için 100.000 avro tahsis etemesini teklif etti, ve kabul edildi.

Ermenistan Kamu Radyosu