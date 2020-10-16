Ermenistan: ‘Türkiye, Dağlık Karabağ’a gidecek insani yardım uçağına hava sahasını kapattı’

Ermenistan Sivil Havacılık Komitesi, Türkiye’yi ABD’den Ermenistan’a insani yardım götürecek uçağa hava sahasını “kasıtlı olarak kapatmakla” suçladı.

Ermenistan, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü’ne (Eurocontrol) başvurarak, Katar Hava Yoları’nın “15 Ekim’de Ermenistan’a insani kargo taşıması planlanan Los Angeles-Erivan uçuşunun Ankara tarafından engellendiğini” bildirdi.

Ermenistan Sivil Havacılık Komitesi, “Uçuş, Türkiye hava sahasından geçecek şekilde planlanmıştı; ancak bu uçuşa izin vermedi. Ankara’nın hava sahasını kasıtlı olarak kapattığına inanıyoruz ve Eurocontrol’e bu konuda bilgi verdik.” açıklaması yaptı.

Erivan yönetimi, Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki çatışmalara doğrudan karıştığını ve Suriye’den paralı askerlerin bölgeye Ankara tarafından taşındığını iddia ediyor.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Dağlık Karabağ’daki çatışmaların önümüzdeki aylarda on binlerce insanı yardıma muhtaç hale getirebileceği uyarısında bulunmuştu.

Euronews