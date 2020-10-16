Ermeni tutsaklara yönelik insanlık dışı, zalimce muameleye ilişkin videolar ve fotoğraflar yayıldı – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermeni tutsaklara yönelik insanlık dışı, zalimce muameleye ilişkin videolar ve fotoğraflar yayıldı

Bugün Ermenistan İnsan Hakları Savunucusu, Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Ermeni tutuklulara insanlık dışı, zalimce muamelesini gösteren iki video ve fotoğraf elde etti.

Ermenistan İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan bunu Facebook sayfasında yazdı.

“Bugün Ermeni İnsan Hakları Savunucusu, Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Ermeni tutuklulara insanlık dışı, zalimce muamelesini gösteren iki video ve fotoğraf elde etti.

Bu videolarda Azerbaycan ordusu insanları azami derecede küçük düşürüyor ve ardından olağanüstü bir sinizmle acımasızca öldürüyor.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin davranışları ve sözleri nefret dolu.

Bu videolar bugün Azerbaycan kaynakları tarafından yayıldı ve çocukları ve yaşlıları da hedef aldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı daha sonra videolarla bir ilgisi olduğunu yalanladı.

Bundan sonra videolar Azerbaycan internet kaynaklarından kaldırıldı.

Ancak Ermenistan İnsan Hakları Savunucusu’nun personeli tüm kaynakları zamanında belgeledi.

İnsan Hakları Savunucusu Bürosu uzmanları da Azerbaycan’ın suç işlediği yer ve zamanı doğru bir şekilde belirlediler.

Kullanılan kelimenin bir çevirisi yapıldı ve videolarda düzeltildi.

Videolar ve fotoğraflar, bir savaş suçunun reddedilemez yasal kanıtı olarak gerekli yasal desteği çoktan aldı.

Yetkiliye göre, “Gerekli açıklamanın yer aldığı videolar ve fotoğraflar yarın sabah uluslararası organlara gönderilecek.”

Ermenistan Kamu Radyosu