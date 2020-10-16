Dr. Özçeker Markar Esayan’ın vefatı hakkında konuştu

Mide kanseri tedavisi gören AK Parti Milletvekili Markar Esayan’ın hayatını kaybettiği hastanenin doktoru Özçeker açıklamalarda bulundu. Dr. Özçeker, “Maalesef bu sabah itibariyle solunumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakım ünitesine alındı. Akşam 17.50 sularında yapılan tüm müdahalelere rağmen hakkın rahmetine kavuşmuştur.” ifadelerine yer verdi.

51 yaşındaki AK Parti Milletvekili Markar Esayan akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

“SABAH SOLUNUMU KÖTÜLEŞTİ”

Mide kanseri tedavisi gören Esayan’ın doktoru Özçeker basın karşısına çıktı.

Dr. Özçeker yaptığı açıklamada, “Maalesef bu sabah itibariyle solunumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakım ünitesine alındı. Akşam 17.50 sularında yapılan tüm müdahalelere rağmen hakkın rahmetine kavuşmuştur. Türk milletinin, ailesinin, sevdiklerinin, hepimizin başı sağolsun.” şeklinde konuştu.

Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Okan Özçeker, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan’ın ölümüyle ilgili açıklamalarda bulunarak, “Mayıs 2019 yılında mide adenokarsinom dediğimiz amansız hastalık tanısı konmuştu. Akşam 17.50 sıralarında yapılan bütün müdahalelere rağmen Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur” dedi.Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Okan Özçeker ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan’ın ölümüne ilişkin hastene önünde açıklamalarda bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ise, “Gerçekten üzüntümüz büyük. Markar bey en kritik süreçlerde en önemli kararlarla partimizin ve milletimizin yanında oldu. Uzun süredir tedavi süreci sürdü. Biz bugün üzüntülüyüz. Markar bey gibi güler yüzlü AK Parti davasına büyük katkısı olan bugün aramızdan ayrıldığı bir gün. Başımız sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun. İnşallah ailesiyle beraber defin sürecini yakından takip ediyoruz” diye konuştu.

https://www.ahaber.com.tr/video/gundem-videolari/dr-ozceker-markar-esayanin-vefati-hakkinda-konustu