Dağlık Karabağ’da çatışma hattında kalan yerel halka silah dağıtımı

Dağlık Karabağ’da Martuni (Hocavend) kentinde Azerbaycan ile yaşanan çatışmalarda kendilerini korumak için halka silah dağımı yapılıyor. Kentte çok sayıda bina çatışmalar nedeniyle hasar gördü. Martuni’de yaşayan Ovanisyan kardeşler ile komşuları kenti savunmak için kurulan gönüllü birliğe katılmak ve silahlarını almak için yerel makamlarca çağrıldı. Taraflar, zaman zaman Dağlık Karabağ’ın da dışına taşan çatışmalardan birbirlerini sorumlu tutuyor. Cumartesi günü ilan edilen ateşkes sık sık ihlal ediliyor. Son olarak Azerbaycan, Ermenistan’a ait bir füze savunma sistemini yok ettiğini açıkladı. Ermenistan ise mevcut durumda Azerbaycan savunma birliklerine saldırı hakkı doğduğunu belirtiyor. Rusya lideri Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Moskova’da varılan ateşkese uyulmasının önemini vurgulamıştı. Ankara, ateşkesin yaklaşık 30 yıldır devam eden Dağlık Karabağ sorununa çözüm olmayacağı görüşünde. Euronews