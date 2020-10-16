Azerbaycan savaş esirlerini linç ediyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermeni savaş esirleri Hadrut’ta öldürüldü. Kimlikleri tespit edilmiştir.

İki esirin öldürüldüğünü gösteren skandal videonun, Hadrut’taki Arthur Mkrtchyan Caddesi’nde çekilmiş olduğu tespit edildi.

Başsavcı Danışmanı Gor Abrahamyan’ın belirttiğine göre, Azerbaycan’ın, Artsakh’a karşı başlattığı savaşta iki Artsakh sakininin acımasızca öldürülmesi konusu hakkında ceza davası açıldı.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri askerlerinin silahsız, savunmasız biri yaşlı ve diğeri genç olan iki kişiye ateş açtığı, yere düşen bedenlerine özel bir gaddarlıkla ateş etmeye devam ettiğinin görüldüğü bir video sosyal ağlarda aktif olarak yayıldı.

Artsakh Ceza Kanunu’nun 416. Maddesinin 1. Kısmının 1. Fıkrası uyarınca cinayet davası açılmıştır (silahlı çatışmalar sırasında uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlalleri).

Abrahamyan ayrıca öldürülen iki sakinin kimliklerinin ortaya çıktığını söyledi. “Savunma olanaklarından yoksun bırakılan ve esir statüsüne sahip iki sivilin, 1947 doğumlu Hadrut sakini B.H. ve 1995 doğumlu, Hadrut ilçesi Tayk köyünde ikamet eden Y.A. olduğu tespit edilmiştir”,- diye yazmaktadır Abrahamyan, Facebook sayfasında.

Anılan iki kişinin, Hadrut’a sızan Azerbaycanlı militanlar tarafından, Arthur Mkrtchyan Caddesi’nde öldürüldüğü belirtilmiştir.

Ermeni tutsakların öldürülmesine ilişkin video dün sosyal ağlarda aktif olarak dolaşımda olmuştur.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, videolarla hiçbir ilgisi olmadığını söyleyerek iddiaları yalanladı.

Bunun ardından videolar Azerbaycan internet kaynaklarından kaldırıldı.

Ancak tüm kaynaklar, Ermenistan İnsan Hakları Savunucusu’nun personeli tarafından zamanında belgeledi.

Yetkiliye göre, gerekli açıklamaları içeren videolar ve fotoğraflar yarın sabah uluslararası organlara gönderilecektir.

Ermenistan Kamu Radyosu