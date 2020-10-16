Artsakh’ta savaşan Yezidi gönüllüleri terörist militanlar olarak sunuldu – Ermenistan Kamu Radyosu

İran Sepahcybery telgraf kanalları gibi pan-Türk Günaz TV de ordunun katılımıyla bir video yayınlayarak Ermenistan’ın Kürt İşçi Partisi (PKK) terörist militanlarını çatışmaya dahil ettiğini kaydetti.

Nitekim kanıt olarak sunulan videoda terörist PKK militanları değil, Artsakh Cumhuriyeti’ni Azerbaycan saldırılarından savunmak için gönüllü olan Ermenistan’da yaşayan Yezidi cemaatinin temsilcileri.

Videoda Yezidice konuşuyorlar ve şöyle deniliyor, “Biz Kim miyiz, biz Yezidileriz.”

Yezidilerin bayrağı görülüyor.

Ayrıca videodaki kişiler, dün Ermenice Facebook sayfasında fotoğrafları yayılan Yezidi cemaatinin temsilcileriyle aynı.

Aynı video Instagram’da Yezidi “Pers_tna” kanalında da yayınlandı.

Ermenistan Kamu Radyosu