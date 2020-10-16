“Artsakh’ı kabul edersek, Meğri’yi sonra Erivan’ı kabul edeceğiz” – Ermenistan Kamu Radyosu

Artsakh bizim vatanımız, bizim evimiz. Vatan ve ev ne pahasına olursa olsun pes etmez.

Ermenistan Parlamento Konuşmacısı Ararat Mirzoyan bunu Facebook sayfasında yazdı.

“Bu savaş yeni başlamadı. Bu savaş bize karşı en az birkaç yüz yıldır yürütülüyor.

Amaç bölgeyi almak değil, ne Varanda ve Berdzor, ne Shushi ve Stepanakert değil.

Amaç, milletimizi ve devletimizi fakir ve hür bir aptal haline getirmek, bizi siyasi haritadan çıkarmak ve mümkünse onları tamamen yok etmektir.

Sardarapat’ta, Njdeh hayatta kalma savaşında, Artsakh kurtuluş savaşında bunu engelledik.

Formülü değiştirdik. Bu bizi affetmedi. Bu onların kırmak istedikleri şey.

Ve bizi yine Der Zor’un inatçı sessizliği yapmak için.

Artsakh’a yol verdik, Meğri’ye sonra Erivan’a yol vereceğiz. Durmak zorundayız, başka seçenek yok.

Sonuna kadar ayakta durmalıyız.

Khrimyan Hayrik, Berlin Kongresi’nden döndüğünde demir kepçe dışında bir şey daha söyledi.

Sırpların kılıcından kan damladığını, bu yüzden onlara ülke verdiklerini söyledi.

Artsakh bizim vatanımız, bizim evimiz. Vatan ve ev boyun eğmez.

Yaşasın Ermeni halkı sonsuza kadar.

Biz kazanacağız. “Kesinlikle kazanacağız” diye yazdı.

Ermenistan Kamu Radyosu