Artsakh İnsan Hakları Savunucusu, Ermeni savaş esirlerinin vurulmasının bir savaş suçu olduğunu düşünüyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Artsakh İnsan Hakları Savunucusu Artak Beglaryan, Ermeni savaş esirlerinin vurulduğu iddiasıyla ilgili Azerbaycan medyasında yayılan videoya atıfta bulundu.

Beglaryan, Twitter mikrobloguna, bunun Azerbaycan tarafından işlenen ve bir Azerbaycan kaynağından yayılan savaş suçunun bir başka kanıtı olduğunu yazdı.

“Azerbaycan sosyal ağlarında, Azerbaycanlı askerlerin biri yaşlı bir sivil olan Artsakh savaş esirlerini aşağılayıp öldürdüğünü gösteren bir video yayınlandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın yalanladığı bu tür savaş suçlarına dair zaten çok sayıda kanıtımız var. Beglaryan, “İşte Azerbaycanlı bir kaynaktan gelen kanıtlar” diye yazdı.

Ermenistan Kamu Radyosu