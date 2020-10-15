Rus basını: İran, Azerbaycan’ın Karabağ saldırısına engel oldu (video)

Rus «Суть Вещей» Youtube kanalı ve chto-proishodit.ru, discover24.ru gibi birkaç Rus web sitelerinde yer alan habere göre İran, Azerbaycan’ı vurarak bu ülkenin, Karabağ’a saldırısına engel oldu.

İran’ın topraklarında sıklaşan bombardımanlar ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri tarafından İslami İran Cumhuriyeti’nin devlet sınırının ihlal edilmeleri teşebbüslerine cevaben İranlı askerler, Azerbaycan’a ateş açtı. Bunun sayesinde Azerbaycan’ın, Artsakh (Dağlık Karabağ) Cumhuriyeti Savunma Ordusu’na karşı gerçekleştirilmesi planlanan geniş çaplı operasyonu askıya alındı.

Yukarıda belirtilen kaynaklara göre Azerbaycan silahlı kuvvetleri, İran ile sınırında Kamikaze İHA kullanmayı kalkışınca İran Hava Savunma Kuvvetleri İHA’ı yok etti.

https://youtu.be/6eLWZ44mrc8

Türkçeye çeviren: Meline Anumyan

Akunq.net