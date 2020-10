Protestan Kiliseler Derneği’nden Ekümenik Patrikhane’ye Nezaket Ziyareti

Protestan Kiliseler Derneği (TeK) Yönetim Kurulu, 23 Eylül’de Türkiye Ermenileri Patrikhanesi ve Süryani Metropolitliklerine düzenledikleri nezaket ziyaretinin ardından bugün de (15 Ekim) Ekümenik Patrikhane’ye nezaket ziyareti yaparak Ekümenik Patrik Bartholomeos ile görüştü.

Protestan Kiliseler Derneği’nden edinilen bilgiye göre, oldukça sıcak bir görüşme gerçekleştirildiği ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulduğu kaydedildi. TeK yönetim kurulu tarafından Ekümenik Patrik Bartholomeos ve görüşmede yer alan Patrikhane yetkililerine, Protestan kiliseler hakkında bilgi verildi. Kiliseler arasındaki ilişkilerin derinleşmesi ve iş birliğinin güçlenmesi ele alındı.

Ziyarette de Ekümenik Patrik Bartholomeos ve Patrikhane yetkilileri hazır bulunurken, Protestan Kiliseler Derneği heyetinde ise Protestan Kiliseler Derneği Dönem Başkanı Pastör Ali Kalkandelen, Genel Sekreter Umut Şahin, Yönetim Kurulu Üyeleri Behnan Konutgan ve Vahan İsaoğlu yer aldı.

Ziyaretin ardından Protestan Kiliseler Derneği Dönem Başkanı Pastör Ali Kalkandelen, Patrik Bartholomeos’a günün anısına üzerinde Kutsal Kitap’tan “Çağrınızdan doğan tek bir umuda çağrıldığınız gibi, beden bir, Ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir, her şeyden üstün, her şeyle ve her şeyde olan herkesin Tanrısı ve Babası birdir.” (Efesliler 4:4-6) ayetinin yazılı olduğu plaket sundu. (SAT-7 TÜRK/SEYFİ GENÇ)

