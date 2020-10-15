Los Angeles belediye binası, Ermenilere destek ifadesi olarak Ermenistan bayrağına dönüştürüldü

ABD’nin Los Angeles şehrinin belediye binası, 14-15 Ekim gecesi Ermenistan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı. Los Angeles şehir meclis üyesi Paul Krekorian, “Facebook” üzerinden yaptığı bir paylaşımda bu haberi duyurarak, belediye binasının resimlerini de yayınladı.

Los Angeles’in, bu şekilde Artsakh Cumhuriyeti’ne ve tüm Ermeni halkına desteğini duyurduğunu dile getiren Krekorian, Los Angeles şehir meclisinin, 6 yıl önce demokratik ve bağımsız Artsakh Cumhuriyeti’ni tanıdığını hatırlattı. Krekorain, “27 Eylül’de Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Artsakh ile Ermenistan’a karşı eşi bemzer olmayan, gerekçesiz bir savaş başlattı. Saldırılar, Suriye ve Libya’dan teröristleri bölgeye sevk eden Türkiye tarafından teşvik ediliyor.” ifadelerini kullandı. Son 17 gün içerisinde Artsakh sivil halkının, insani felaket ortamında terör saldırılarına maruz kaldığına dikkat çeken meclis üyesi, ABD hükümeti ile Trump’ın, harekete geçme zamanının geldiğini de vurguladı.

Hatırlanacağı üzere, Türkiye’nin açık siyasi ve askeri desteğini alan Azerbaycan, 27 Eylül tarihinde Dağlık Karabağ ile temas hattının tüm boyunca savaş operasyonları başlattı. 9 Ekim’de Moskova’da yapılan temasların ardından insani ateşkes kararı verilse de Azerbaycan, Ermenistan ve Dağlık Karabağ’a karşı saldırılarına devam ediyor ve sık sık sivil yerleşim yerlerini de hedef alıyor.

ERMENİ HABER AJANSI