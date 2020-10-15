Lavrov: Türkiye’nin Karabağ’da askeri çözüm seçeneğinin mümkün olduğu fikrini paylaşmıyoruz

Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin Dağlık Karabağ’da askeri çözüm seçeneğinin mümkün olduğu yönündeki fikrini paylaşmadıklarını açıkladı.

Rus basınına açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı, “Türkiye’nin dile getirdiği ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de sıkça bahsettiği görüşüyle ayrışıyoruz. Burada gizli saklı bir şey yok. Askeri çözümün varlığı ve kabul edilebilir olduğu yönündeki görüşü paylaşamayız”.

Karabağ konusunda Rusya’nın Türkiye ile bağlantı içinde olduğunu belirten Lavrov, “Bu kriz süresince birçok defa Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüm. Barışçı çözümün mümkün olduğunu belirtmemizin yanında sorunun sürekli şekilde giderilmesi için bunun tek çözüm olduğunu da vurguladık. Çünkü diğer tüm çözümler çatışmaların az da olsa devam etmesine neden olacak. Siyasi bir anlaşma olmazsa askeri başarılarla alınan tüm kararlar başarısız olacak. Çatışmalar yine de devam edecek” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ nedeniyle 27 Eylül’de başlayan ve iki hafta boyunca devam eden çatışmalarda 11 Ekim’de Rusya’nın öncülüğünde ateşkes ilan edildi. Fakat karar sonrasında bölgeden gelen haberler ateşkesin sahaya yansımadığını gösterdi.

Euronews