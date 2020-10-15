Karabağ’da barış gücü konuşlandırılması şartı – Ermenistan Kamu Radyosu

Kremlin, Karabağ’da barış gücü konuşlandırılması şartına dikkat çekti

Rusya Devlet Başkanı basın sözcüsü Dmitry Peskov’un ifade ettiğine göre, Karabağ’da barışı gücü konuşlandırılması, ancak Ermenistan ve Azerbaycan’ın rızasıyla mümkündür.

“Buradaki temel soru, çatışan tarafların, yani Ermenistan ve Azerbaycan’ın buna hazır olup olmadığıdır.

Herhangi bir barış gücünün veya gözlemcinin konuşlandırılması ancak tarafların rızasıyla mümkündür”,- diyerek, bu konuda henüz bir cevap almış olmadıklarını belirtti.

Ermenistan Kamu Radyosu