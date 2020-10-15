Gagauz Dostluk Kültür ve Dayanışma Derneği’nden SAT-7 TÜRK’e Plaket

Gagauz Dostluk Kültür ve Dayanışma Derneği, SAT-7 TÜRK ekranlarında yayınlanmaya başlayan “Haç ve Kurt” belgeseli için SAT-7 TÜRK stüdyolarına gelerek nezaket ziyaretinde bulundular.

Yönetmenliğini Ali Kerem Gülermen ve yapımcılığını Bora Taştan’ın yaptığı büyük bir kısmı Moldova toprakları içinde yer alan Gagauz yeri özerk bölgesinde yaşayan Ortodoks Hristiyan Gagauz Türkleri’ni anlatan “Haç ve Kurt” belgeseli, 5 Ekim ve 10 Ekim’de SAT-7 TÜRK ekranlarında yayınlanmaya başlamıştı.

Balkanlardaki tek Hristiyan Türk toplumu olan Gagauz Türkleri’ni temsilen Gagauz Dostluk Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Necdet Ertuğrul ve Başkan Yardımcısı Vera Ertuğrul, dernek Genel Koordinatörü Marianna Zakirova’nın da katılımıyla SAT-7 TÜRK’te yayınlanan “Haç ve Kurt” belgeseli için özel bir plaket verdiler.

“Haç ve Kurt” Belgeseli, SAT-7 TÜRK’ün Youtube sayfasından tekrar izlenebilir.

https://haber.sat7turk.com/gagauz-dostluk-kultur-ve-dayanisma-derneginden-sat-7-turke-plaket/