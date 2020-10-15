Ermenistan, Türkiye’yi Eurocontrol’e şikayet etti

Ermenistan Başbakanlığı diaspora işleri yetkilisi Zareh Sinanyan, Türkiye’nin ABD’den resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’daki çatışmaların mağdurlarına insani yardım götürecek olan Qatar Airways uçağına hava sahasından geçme izni vermeyi reddettiğini ileri sürmüştü. Daha sonra havayolu şirketi, kargoyu taşımayı reddetmişti.

Konuyla ilgili açıklamaya yapan Ermenistan Sivil Havacılık Komitesi Başkanı Tatevik Revazyan, “Rusya veya Gürcistan üzerinden uçuş organizasyonu, birkaç saatlik bir iş, dolayısıyla şirket kargo için bir tedarik yolu bulmakla yükümlü. Ancak güvenilir kaynaklardan aldığımız bilgilere göre şirket, kargoyu getiremiyor. Türkiye’nin hava sahasını kasıtlı olarak kapattığını ve insani yardımların nakliyesini daha önce de engellediğini öne sürmek için dayanaklar var” dedi.

Henüz Dağlık Karabağ’daki çatışmalar başlamadan önce Türkiye’nin taşınan ürünlerin detaylı listelerini talep etmeye başladığını ve bunun Chicago Konvansiyonu’nun ihlali olduğunu öne süren Revazyan, havayolu şirketinin tedarik etmesi planlanan kargonun gerekli kontrollerden geçtiğini ekledi.

Revazyan, konuyu Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü’ne (Eurocontrol) taşıdıklarını vurguladı.

Sputnik Türkiye