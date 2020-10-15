Ermenistan, Azerbaycan’ın suçlarının kanıtlarını Rusya ve İran’a iletti – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan, Azerbaycan’ın suçlarının kanıtlarını Rusya ve İran’a iletti

Paralı askerlerin kimliklerini tespit etmek için çalışmalar yapılıyor.

Ermenistan Başsavcı Yardımcısı, Askeri Savcı Vahe Harutyunyan tarafından basın toplantısında açıklandığına göre, Azerbaycan tarafından başlatılan çatışmalar sırasında işlenen suçlarla ilgili olarak, Ermenistan Askeri Savcılığı, yabancı meslektaşlarla sürekli temas halindedir.

Ermenistan, özellikle Rusya ve İran savcılıklarıyla aktif olarak işbirliği yapmaktadır.

Şu anda Ermenistan Cumhuriyeti’nin elinde olan deliller ve kanıtlar kendilerine sunulmuştur.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde paralı askerlerin olduğu gerçeği ceza davalarıyla zaten doğrulanmıştır.

“Bu paralı askerlerin sızmasını önlemek için günlük çalışma programı dâhilinde, kimliklerini ortaya çıkarmak, bulmak ve daha fazla önlem almak için mümkün olan her şeyi yapmaya çalışıyoruz”,- dedi Harutyunyan.

27 Eylül’den bu yana Artsakh-Azerbaycan çatışma bölgesinde yaşanan çatışmalar arasında Suriye ve Libya’dan paralı askerlerin Artsakh Savunma Ordusu’na karşı savaşmak üzere Azerbaycan’a nakledildiği bildirilmiştir.

Paralı askerler Türkiye tarafından çatışma bölgesine gönderilmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu