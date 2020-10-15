Erdoğan ile Putin Karabağ’ı görüştü: Gündem Orta Doğulu militanlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımların ele alındığı görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan meselesi ile Suriye ve Libya’daki durum değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Azerbaycan topraklarına saldırarak yeni bir kriz çıkaran Ermenistan’ın yaklaşık 30 yıldır süren işgalini kalıcı hale getirmeye çalıştığını belirterek, Türkiye’nin gerek Minsk Grubu içindeki statüsü, gerekse ikili ilişkileri çerçevesinde bu meselenin kalıcı bir çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu ifade etti. Putin ise Karabağ’da çatışmalara katılan Orta Doğulu militanlardan Moskova’nın duyduğu endişeyi dile getirdi.

Putin: Orta Doğulu militanların çatışmalara katılımı nedeni ile endişeliyiz

Kremlin’den telefon görüşmesi ile ilgili yapılan açıklamada ise iki liderin Minsk Grubu’nda ulaşılan ilerlemeye dayalı şekilde siyasi sürecin faaliyete geçmesi çağrısında bulunduğu belirtildi. Moskova yönetimi ayrıca her iki tarafın 10 Ekim’de Rusya’da varılan ateşkesin önemini yeniden teyit ettiğini açıkladı.

Telefon konuşmasında Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Orta Doğulu militanların Dağlık Karabağ’daki çatışmalara katılımından duyduğu ciddi endişelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiği ifade edildi.

Kremlin’den telefon görüşmesi ile ilgili yapılan açıklamada, iki tarafın da kan dökülmesine bir an önce son vermek ve Dağlık Karabağ sorununun barışçıl bir şekilde çözmek için dayanışmaya acil ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Euronews