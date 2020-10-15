Bu, eşi görülmemiş ölçekte bir savaştır – Ermenistan Kamu Radyosu

Bu, eşi görülmemiş ölçekte bir savaştır.

Ermenistan başbakanı, Karabağ’da tüm silah çeşitlerinin dâhil olduğu, geniş çaplı bir savaşın sürdüğünü kaydetti.

Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile paralel olarak Uluslararası Haber Ajansı “Rossiya Segodnya” Başkanı Dimitri Kiselyov ile yaptığı röportajda, “Karabağ’da sıcak çatışmalar yaşanıyor, iki taraftan da çok kayıplar var”,- dedi.

“Tanklar, dronlar, uçaklar ve helikopterler, zırhlı araçlar, toplar, füze sistemleri vb. silahların kullanıldığından ve birçok asker ve orduların çatışmalara karışıyor olduğundan dolayı, pek çok uzman, bunun XXI. yüzyılda, ölçekleri açısından görülmemiş bir savaş olduğunu söylemektedir”,- dedi Ermenistan Başbakanı

Büyük çaplı ve acımasız bir savaşın yaşandığını, ancak şu anda Karabağ ordusunun savunma sağlayabildiğini vurguladı.

Ermenistan Kamu Radyosu