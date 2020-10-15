Azerbaycan’ın saldırganlığı sınır tanımıyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan’da düşmanın saldırganlığından dolayı mağdurlar ve yaralılar var.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin 27 Eylül’den bu yana Ermenistan Cumhuriyeti’ne yönelttiği saldırı sonucunda Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında sivil halktan 1 kişi öldü, 3 kişi (1 çocuk) yaralandı.

Başsavcılık tarafından yayınlanan verilere göre, Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında bulunan ve çatışmalarla ilgisi olmayan 5 asker hayatını kaybetmiş ve11’i yaralanmıştır.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin işlediği saldırganlık suçu ve başka suçların tam bir cezai değerlendirmesini yapmak ve failleri kovuşturmak için gerekli önlemler alınmaktadır.

Ermenistan Kamu Radyosu