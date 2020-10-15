Aliyev Fransız Televizyonununda Macron’u Yalanladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “Suriyeli cihatçılar Bakü’ye geçirildi” sözlerini yalanlayarak, “Macron bana tek bir delil dahi sunamadı” dedi. Aliyev, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian’ın “Türkiye askeri olarak Azerbaycan’a destek veriyor” iddialarının da “yalan haber” olduğunu söyledi. Hiçbir zaman sivil hedefleri bilerek vurmadık Fransız devlet televizyonu, uluslararası haber kanalı France 24’e verdiği söyleşide Aliyev, Rusya’nın arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin sürüp-sürmeyeceğine Ermenistan tarafının karar vereceğini söyledi. Azerbaycan olarak ateşkese saygı duyacaklarını ancak Ermenistan’ın saldırılarını da yanıtsız bırakmayacaklarını dile getirdi. Aliyev, askeri hedefleri vurmaya devam ettiklerini ancak hiçbir zaman sivil hedefleri bilerek vurmadıklarını, yalnızca askeri noktaları hedef aldıklarını da ekledi. İlham Aliyev, Karabağ’daki Ermeni Kilisesi’ne yapılan saldırı iddialarını da araştırdıklarını söyledi. Aliyev: “Ermeniler mescit tahrip etti, içine domuz koydu” “Azerbaycan, dini hoşgörüye çok büyük önem vermektedir. Papa Francis, Bakü’yü ziyaret ettiğinde, Azerbaycan’daki kültürler arası yüksek diyalog seviyesini açıklıkla dile getirdi. Sanırım Bakü’nün merkezindeki Ermeni kilisesini gördünüz. Biz bu kiliseyi Ermeni halkının mirası olarak görüyoruz. Restore ettik, 5.000’den fazla Ermenice eski kitabı koruyoruz. Kendileri yapıp Azerbaycan’ın üzerine mi atıyorlar, yoksa öyle bir saldırı gerçekten oldu mu, emin değiliz. Bunu soruşturuyoruz. Ama diğer taraftan, Ermeniler’in Fuzuli ve Şuşa mescitlerini tahrip ettikleri, içine domuz koyarak bütün Müslümanlar’ın duygularıyla oynadıklarını da söylemek lazım. Biz intikam alıyoruz demiyorum. Ama biz hiçbir dini, tarihi mekanları hedef almıyoruz. Eğer bu doğruysa, bir hatadır.” Azerbaycan’ın Fransa’nın “tarafsızlığını kaybettiği için arabuluculuktan çekilmesi” isteğinin hatırlatılması üzerine Aliyev, bu konuyu Fransa Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştüklerini ve diplomatik çabalar sonucu durumu kontrol altına almayı başardıklarını söyledi. Fransız Dışişleri Bakanı’nın Fransa’nın tarafsız kalması yönünde açıklama yaptığını vurgulayan Aliyev, “Bu konu çözüldü ve bizim için bu sayfa kapanmıştır” dedi. “Macron kanıt gösteremedi” France 24’ün, “Cumhurbaşkanı Macron, Suriyeli 300 cihatçının Azerbaycan’a geçtiğini tespit ettik” sözlerini sorması üzerine Aliyev, konuyu Macron’a sorduğunu ancak hala kanıt beklediğini söyledi: “Bu konuyu elbette Macron ile konuştuk. Ben hala kanıtları bekliyorum. Fransa Cumhurbaşkanı’ndan elindeki kanıtları istedim. Bana hiçbir kanıt sunmadı. Hükümet yetkililerinin temasa geçmesi ve delillerin ulaştırılmasını istedim. Bu görüşmeler oldu ve size açıkça söyleyebilirim, bize tek bir kanıt gelmedi. Bizim resmi açıklamamız, ‘Bizde cihatçı savaşçı yoktur’. Daha da önemlisi, buna ihtiyacımız da yok. 100 binden fazla askeri gücü olan bir ordumuz var.” “Türkiye’nin askeri varlığı ‘fake-news” Aliyev, Fransız Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian’ın, “Türkiye Azerbaycan’a askeri destek vererek çatışmayı uluslararası boyuta taşıyor” suçlamasını da “fake news” (yalan haber) olarak tanımladı: “Le Drian tümüyle yanlış. Türkiye’nin askeri katılımı bir başka fake news’dur. Türkiye’nin bize askeri katkısı yoktur. Elbette Türkiye’nin askeri ekipmanlarını kullanıyoruz. Bu doğru, ama Rus ve İsrail ve diğer ülkelerin askeri ekipmanlarını da kullanıyoruz. Ama biz bunları satın alıyoruz. Türkiye’nin, politik varlığı dışında hiçbir varlığı yoktur. Türk F-16’ları burada var, bu doğru. Geçtiğimiz yıl 10 askeri tatbikat yaptık. Bu yıl Corona virüsü salgını nedeniyle yalnızca iki kez yapabildik ve son tatbikatın ardından, F-16’lıların yerde bağlı kalmasına karar verildi. Ama havada değiller, karadalar.” “Türk İHA’larıyla 1 milyar dolarlık askeri malzeme vurduk” Aliyev sunucunun “Kaç tane Türk drone’nuz (insansız hava aracı) var?” sorusuna gülerek “Yeterince var. Umarım böyle bir bilgiyi sizinle paylaşmazsam beni anlarsınız” karşılığını verdi. Sunucunun, “Ama bu drone’lar savaşın seyrini değiştiriyor” sözlerine karşılık, “Elbette, son derece modern ve sofistike silahlar bunlar. Sadece Türk drone’ları ile Ermenistan ordusunun 1 milyar dolarlık malzemesini yok ettik. Başka kaynaklardan başka drone’ları da kullanıyoruz. Başka ağır silahlarımız da var. Bu onlar için çok büyük bir zarar. Ama bütün bunları hangi parayla aldıklarını bilmek isterdim. Sanırım bedava alıyorlar” diye konuştu. VOA