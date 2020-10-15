100 senatörün talebi – Ermenistan Kamu Radyosu

ANCA. 100’den fazla ABD’li senatör ve temsilci, Azerbaycan’ın Ermenistan ve Artsakh’a yönelik saldırısına son verilmesini talep etti

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) tarafından bildirildiğine göre, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi’nin 100’den fazla üyesi, Azerbaycan’ın Ermenistan ve Artsakh’a yönelik saldırısına son verilmesi çağrısında bulundu ve Erdoğan ve Aliyev rejimlerinin savaş suçlarından cezalandırılması çağrısında bulundu.

ANCA İcra Direktörü Aram Ğamparyan’a göre ABD yönetimi, Azerbaycan’ın saldırıyı başlattığını çok iyi bilen özel servislerini dinlemeli ve Kongre’yi Erdoğan ve Aliyev rejimlerine iki taraflı yaptırımlar uygulamaya çağırmalıdır. Ğamparyan’a göre, Amerika Birleşik Devletleri’nin eylemsizliği şimdiden birçok masum hayata mal oldu.

Ermenistan Kamu Radyosu