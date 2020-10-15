ՀԱՅՃԱՐԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ՊԱՏՐԻԱՐՔ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀՕՐ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ ՅԱՆՁՆԵՑԻՆ / HAYCAR TEMSİLCİLERİ PATRİK HAZRETLERİ’Nİ BİLGİLENDİRDİLER

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը, 9 Հոկտեմբեր 2020, Ուրբաթ, յետ միջօրէին, Պատրիարքարանի մէջ ընդունեց «ՀԱՅՃԱՐ» Միութեան ներկայացուցիչները։ Անոնք, վարժարաններու երկրաշարժի տոկունութեան մասին իրենց յանձնուած պաշտօնին մասին տեղեկագիր յանձնելու համար կը գտնուէին Գումգաբու։

Այցելուներ յայտնեցին թէ՝ 17 վարժարաններու պատկանող 28 շէնքերը այցելելով, տեղւոյն վրայ քննութիւններ կատարած էին։ Իսկ, 2-8 Սեպտեմբեր թուականներու միջեւ «ՀԱՅՃԱՐ»ի Երկրաշարժի Յանձնախումբի անդամներ մէկ առ մէկ այցելած էին վարժարան մատակարարող թաղային խորհուրդները եւ իւրաքանչիւր վարժարանի մասին պատրաստուած տեղեկագիրը յանձնած էին վարչայիններուն։ Անոնք յայտնեցին թէ յանձնախումբը կատարած էր այն պարտականութիւնը, որ յանձնուած էր իրեն Պատրիարք Սրբազան Հօր կողմէ։ Այս առթիւ անոնք յայտնեցին թէ՝ վարչութիւնը միշտ պատրաստ է համայնքային բոլոր հաստատութիւններուն զօրավիգ կանգնելու։

Պատրիարք Հայրը, շնորհակալութիւն յայտնեց «ՀԱՅՃԱՐ»ի անդամներուն, որոնք իրենց վստահուած պարտականութիւնը կատարած էին։ Նորին Ամենապատուութիւնը, անգամ մը եւս յայտնեց թէ՝ վարժարաններուն տոկունութեան մասին կատարելի աշխատութիւնները ամենայն լրջութեամբ պէտք էր կատարուէին եւ ըստ երեւոյթի «ՀԱՅՃԱՐ»ը այս ուղղութեամբ կարեւոր գործ մը յառաջ տարած էր։ Պատրիարք Հայրը, գնատատեց կատարուած աշխատութիւնը եւ այցելուներուն յաջողութիւն մաղթեց նաեւ իրենց գործունէութեանց մէջ։

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 9 Ekim 2020, Cuma, öğleden sonra, Patrikhane’de, “HAYCAR” Derneği temsilcilerini kabul etti. Ziyaretçiler, okulların depreme dayanıklılığı konusunda kendilerine tevdi edilen görevle alakalı olarak Patrik Hazretleri’ni bilgilendirdiler.

Ziyaretçiler, 17 okula ait toplam 28 adet binanın, “HAYCAR” üyeleri tarafından yerinde incelemeler gerçekleştirildiğini aktardılar. 2-8 Eylül 2020 tarihleri arasında ise “HAYCAR” Derneği Deprem Komisyonu üyeleri tarafından tüm okulu olan vakıflar tek tek ziyaret edilmiş, her okulun raporu vakıf yönetim kurullarına sunum yapılarak teslim edilmişti. “HAYCAR” Derneği Deprem Komisyonu Kadasetli Patrik Hazretleri’nin okul binaları için talep ettiği çalışmayı tamamlamışlardı. Bundan sonra da başvurulması halinde “HAYCAR” olarak tüm cemaat vakıflarımızı desteklemeye devam edeceklerini belirttiler.

Patrik Hazretleri, “HAYCAR” üyelerine, nihayete erdirdikleri vazife münasebetiyle teşekkür etti. Patrik Hazretleri, bir kez daha okulların sağlamlık derecesinin çok önemli bir konu olduğunun altını çizerek, bu doğrultudaki çalışmaların büyük bir ciddiyetle ele alınması gerektiğini belirtti. Bu bağlamda, “HAYCAR”ın gerçekleştirdiği görev büyük bir öneme sahipti. Patrik Hazretleri, yapılan çalışmayı takdir etti ve ziyaretçilere çalışmalarında başarılar diledi.

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