Լոս Անջելեսի քաղաքապետարանի շենքը՝ լուսավորված հայկական եռագույնով․ Քիմ Քարդաշյանը նոր կադրեր է հրապարակել (ֆոտո)

Լոս Անջելեսի քաղաքապետարանը լուսավորվել է հայկական դրոշի՝ եռագույնի երանգներով, որպես Հայաստանի եւ Արցախի ժողովրդին ուղղված համերաշխության նշան:
Եռագույնով լուսավորված շենքի պատկերով իր Instagram-ի Stories բաժնում կիսվել է նաեւ հայազգի աշխարհահռչակ հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը:
https://style.news.am/arm/news/74542/los-anjelesi-qaxaqapetarani-shenqy-lusavorvats-haykakan-eraguynov%E2%80%A4-qim-qardashyany-nor-kadrer-e-hraparakel-foto.html?__cf_chl_jschl_tk__=40a6c80d8810f8dc0881efe3ffc403f37adbaab4-1602796129-0-Ad2HREcYRuEX2SZFjEeErasB7w5mE1xQLXFWd7jTgdAkMlWZ7coem2q0lLBywv972wf5IJ170P_b-YF-lwmWkyMwW1HVllxtWRSCb13Bj4RPVR_Gr9EZa8nPMIX4fFuOS4gh3vFT3BgtmtnMI3KSnfGEbMkOPth-CfytF28GUGx2vthbFmbmZgac5tru0-YLQqSwV7R4tdsCNXothcrWV3LIF6eQ9CR9BkJK_hPWbHZK8mZstobyKT-Ss2OmdOmJk1Hz4SqrzS-CPafFMCGe1xyZIvMb0ZUGduEogusKnqOVEm6J0s7jgirDf6P–I8gIIwz2S6-1dOS3cHRQFz1hQAltNbZnHxkn3ASHh8c7sdBF50m9iLjDND-vtFpxlGnsa5fur7L4-qBUF2UlsRfZpcEIldJZ33PFZg_9Dck1tHkRhOL3EsdGvS3B7ziZZialcsTRyGisZTKTmZp2-4NBf8
İlk yorum yapan siz olun