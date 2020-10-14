Ünlü yazar Elif Şafak’tan Karabağ’da barış çağrısı

Ünlü yazar Elif Şafak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Azerbaycan’ın Artsakh’a (Dağlık Karabağ) karşı gerçekleştirdiği savaşı ile ilgili barış çağrısında bulundu.

Azerbaycan’ın füze saldırıları nedeniyle Artsakh’ın Şuşi merkezinde bulunan Kutsal Kurtarıcı Ğazançetsots Katedrali büyük hasar aldı. Belçikalı Ermeni çellist Sevak Avanesyan yarı yıkık katedral binasında Ermeni Soykırımının sembolü olan Kütahya doğumlu büyük sanatçı ve din adamı Komitas Vadapet’in eserlerinden ‘Krunk’ müziğini çaldı.

Daha önce bu görüntüleri paylaşan TBMM HDP’li Ermeni milletvekili Garo Paylan’a teşekkür eden Elif Şafak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

”Barışa inanan ve barışı savunmaktan vazgeçmeyen herkes için bu paylaşım… yıkıntılar arasında sanat, teşekkürler Garo Paylan paylaştığınız için.”

Ünlü yazar attığı bu tweetten dolayı Türk ve Azerbaycanlı sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti. Türk ve Azerbaycanlı sosyal medya kullanıcıları kötü ve iğrenç yorumlarda bulundu.

Barışa inanan ve barışı savunmaktan vazgeçmeyen herkes için bu paylaşım… yıkıntılar arasında sanat, teşekkürler @GaroPaylan paylaştığınız için pic.twitter.com/xug2otGHMG — Elif Shafak (@Elif_Safak) October 13, 2020

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/14/Elif-Şafak-Karabağ/195544