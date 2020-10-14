Toprak kurtarmakla iş bitmiyor

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ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Bu adamın yüzde bir oy bile almaması lazımdı!

Çünkü Akıncı, Türkiye’ye düşmandır.

Rumlarla birlikte iş tutuyor.

Kıbrıs bizim Akdeniz’e açılan kapımızdır.

Kapıyı korumak zorundayız!

Ah Kıbrıs ah; sen ne hale geldin öyle!

Kıbrıs savaşında askerdim!

Erbakan-Ecevit koalisyonunun Makariosun katliamlarına son vermek için başlattığı savaş günlerini iyi bilirim!

Uçağımızı kaldıracak benzinimiz yoktu!

İmdadımıza Kaddafi yetişmişti!

***

Elmas isimli motor yola çıktı.

İçinde 15 ton silah ve cephane vardı.

100 tabanca, 200 sten, 30 bren, 154 piyade tüfeği, 250 el bombası ve çok sayıda mermi.

Sefere Binbaşı Tansu da katılmıştı.

Kıyıya 15 mil kalınca durdular!

İngiliz devriye gemisinin geçmesini beklediler.

Geçince ilerlediler.

Silahların boşaltılacağı yer olarak Girne‘nin doğusundaki Ozanköy bildirilmişti.

Işıkla işaretleştiler.

Oraya yanaştılar.

Mücahitler karanlığa sığınmış, sessizce bekliyorlardı.

Biri seslendi:

“Parola?” “Anıt-kabir!” “Hoş geldiniz.” Kumsala baştankara ettiler.

Kucaklaştılar.

15 ton silah ve cephaneyi, hiç konuşmadan yarım saatte boşalttılar.

Silahlar yine mumlanmış ve muşambalara sarılmıştı.

Silahları bu bezlere sarıp, toprağa öyle gömüyorlardı.

Elmas hiç vakit geçirmeden Kıbrıs sularından ayrıldı.

On-on beş günde bir Kıbrıs‘a birçok silah ve mermi taşıyacaktı.

İşte böyle hazırlanmıştık savaşa…

Turan Güneş’in kızı ‘Ayşe’yi tatile çıkardığı gün ise kıyamet kopmuştu!

***

Bugün ki gibi tap taze her şey!

Girne’ye yaptığımız çıkarma…

Amerika’nın efsane Dışişleri Bakanı Kissinger‘in Ecevit‘i 6. Filo ile tehdidi.

Ve daha neler neler!

Türkiye, Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğü uğruna büyük bedeller ödedi.

Kocatepe muhribimiz battı!

Adatepe ve Mareşal Çakmak muhripleri ise ağır yara aldı.

Akın akın askerlik şubelerine koşmuştuk!

Daha da fazlasını Kıbrıslı soydaşlarımızı kurtarmak için yaptık!

Yaptık da ne oldu?

Kıbrıs’ı satacağım diyen, PKK’yı destekleyen, Türkiye’yi tanımayan, FETÖ‘ye destek olan Mustafa Akıncı isimli Rum yanlısı herif geçen pazar seçimde yüzde 30’a yakın oy aldı.

Dedim ya yüzde bir bile almamalıydı!

Adam Cumhurbaşkanı bile seçilebilir!

Demek ki toprak kurtarmakla iş bitmiyor!

Oradaki zihinleri de kurtarmak lazımdı.

***

Peki; kimdir bu Akıncı ailesi?

Ne yaparlar?

Rum damadıyla ilişkileri nasıldır?

Türk milleti bunları öğrenmeli.

Akıncı’nın kirli işlerini ortaya çıkarıp foyasını Türk halkının önüne sermeli.

Meral Akıncı…

Mustafa Akıncı’nın eşi… Kadın ABD bursuyla okudu.

Üniversitede de Kennedy Bursu aldı.

Sonra Soros ve ABD‘den aldığı destekle KKTC‘de Kadından Yaşama DestekDerneği‘ni kurdu.

Derneği Soros finanse ediyor.

Bir işte Soros varsa orada durmalı!

Kızı Doğa Akıncı ise ABD‘de yaşıyor.

Emlakçılık yapan, Demokrat Parti üyesi bir Hristiyan’la evli.

ABD lobileri ile derin bağları var!

Türklerin Kıbrıs’tan atılması için çalışıyor!..

Avukat Feza Güzeloğlu ve arkadaşları da Kıbrıs’ta ezana karşı savaş açtı.

Kıbrıs gençliğini bu hale getiren de bir CHP’li.

Adı Mümtaz Soysal!

KKTC Anayasası’nı hazırlayan adam.

Soysal İslam düşmanıydı.

Kıbrıs’taki Türklerin dinden uzak yetişmesi için sistemi o kurdu!

Akıncı’nın KK‘dan bir farkı yok!

O da bu da Barış Pınarı‘na karşıydı.

İkisi de FETÖ‘yü koruyor!

Askerlerimizi geri çekmemizi istiyorlar.

Akıncı ‘Yavru vatan’ sözüne kızıyor.

Anlaşılan KKTC’yi Rumlara bağlamak istiyor!

Sahi kime güveniyor bu adam?

Bay Kemal‘e mi, Rumlara mı?

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/bolgeler/ramoglu/2020/10/14/toprak-kurtarmakla-is-bitmiyor