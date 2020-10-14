Şoygu, Azerbaycan ve Ermenistan savunma bakanlarıyla görüştü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ermenistan ve Azerbaycan’dan mevkidaşları David Tonoyan ve Zakir Hasanov’la telefonla görüştü. Şoygu, taraflara iki ülkenin Moskova’da vardığı anlaşmaları tam anlamıyla yerine getirme çağrısı yaptı.

Dağlık Karabağ’da ateşkese rağmen çatışmalar sürerken, Şoygu mevkidaşları Tonoyan ve Hasanov’la telefonla görüştü.

Şoygu, görüşmede Azerbaycan ve Ermenistan’ı Moskova’da 10 Ekim’de varılan anlaşmalar çerçevesindeki sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirme çağrısında bulundu.

Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de tırmanmaya başlayan ve giderek artan gerginliğin ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetiyle iki ülkenin dışişleri bakanları Moskova’ya gitmişti.

Moskova’daki görüşme neticesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da, insani yardım amaçlı olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda esirlerin, tutsakların ve cenazelerin değişimi için ateşkes ilan edilmişti.

Ancak ateşkese rağmen iki taraftan da ihlaller olduğuna dair açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bakü ve Erivan’dan ihlallere ilişkin karşılıklı suçlamalarda bulunuyor.

Hukuken Azerbaycan’ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan’ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.

Sputnik Türkiye