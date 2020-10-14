Son dakika haberi: Ermenistan Tochka-U ile savaş suçu işledi! Gence’de 10 sivil hayatını kaybetti…

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Sabah Gazetesi’nden Uğur Yıldırım, Ermenistan – Azerbaycangeriliminden son dakika haberlerini bildiriyor. Tochka-U füzesi, kimyasal savaş başlıkları ve kullanımı yasak misket bombaları taşıyabiliyor. Fuzuli’ye patlamadan düşen bir Tochka-U önünde SABAH’a konuşan mayın temizleme uzmanı Hüseyinov: Gence’de 10 vatandaşımızı bu füzeyle katlettiler. Bu bir savaş suçu…

Uğur YILDIRIM

Ermenistan, sivil yerleşim yerlerine çok tehlikeli bir silah olan “Tochka-U” (79M) füzesiyle saldırıyor. Tochka-U füzesi, kimyasal savaş başlıklarının yanı sıra toplam ağırlığı 2 bin 10 kilo olan misket bombaları ve diğer savaş başlıklarını da taşıyabiliyor. SABAH’a konuşan Azerbaycan Cumhuriyeti Topraklarının Mayınlardan Arındırılması Ulusal Ajansı (ANAMA) Baş Mayın Temizleme Uzmanı Azer Hüseyinov, “Ermenistan kimyasal ve nükleer savaş başlığı taşıma özelliğine sahip Tochka-U füzesiyle savaş suçu işliyor. Gence’de 10 vatandaşımızı da bu füzeyle öldürdü” dedi.

70’TEN FAZLA MÜHİMMAT İMHA ETTİK

Azerbaycan’ın Fuzuli şehrine atılan ve patlamayan Tochka-U füzesi başında bilgi veren Hüseyinov şunları söyledi:

Rusya üretimi olan taktik 79M Tochka-U füzesi kimyasal ve nükleer başlıklar taşıma özelliğine sahip. 15 km’den 120 km uzağa kadar atılabilir. Fuzuli’de bir tarlaya düşmüş. Biz hemen bölgeye gelip alanın etrafını çevirdik. Bölge halkını tarlaya yaklaşmamaları konusunda uyardık. Askeri hedefleri vurma amaçlı bu füzeyi sivillere atıyorlar. Bu bir savaş suçudur.

https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/10/14/son-dakika-haberi-ermenistan-tochka-u-ile-savas-sucu-isledi-gencede-10-sivil-hayatini-kaybetti