Rusya’dan Türkiye’ye Azerbaycan-Ermenistan Gerginliği Eleştirisi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerginlik konusunda Türkiye’nin tavrını doğru bulmadıklarını söyledi.

Rus Dışişleri Bakanı yerel bir radyo istasyonunun yayına katıldı ve Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lavrov, “Türkiye tarafından dile getirilen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in de sık sık açıkladığı, Türkiye’nin mevcut durumdaki tavrını tasvip etmiyoruz. Soruna askeri çözümü hoşgören bir açıklamayı kabul edemeyeceğimiz, bir sır değil” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkese rağmen devam eden çatışmalarla ilgili olarak da Dağlık Karabağ’da çatışmaların yaşandığı bölgeye Rus gözlemcilerin gönderilmesinin doğru bir adım olacağını ancak buna tarafların karar vermesi gerektiğini söyledi.

Rusya’dan ateşkese uyulması çağrısı

Öte yandan Cumartesi günü saat 12.00’de yürürlüğe girmesi üzerine uzlaşılan ateşkesin uygulanması konusunda Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoygu da hem Azerbaycan hem Ermenistan savunma bakanlarıyla telefon görüşmesi yaptı.

Her iki taraf da ateşkesin ihlal edilmesi konusunda birbirlerini suçlamayı sürdürdü. Anadolu Ajansı da bu sabah Terter şehrinde Azerbaycan AZTV kanalı ekibinin bulunduğu bölgeye de Ermenistan tarafından atılan top mermisinin isabet ettiğini, olayda gazetecilerin yanlarında bulunan bir siville araç şoforünün yaralandığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada da Ermenistan’ın Terter, Ağdam ve Ağcabedi’yi hedef aldığı belirtildi. Azerbaycan ayrıca saldırılarda bir sivilin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dağlık Karabağ, Azerbaycan ordusuna ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü öne sürdü, ancak Azerbaycan bu iddiayı yalanladı.

VOA