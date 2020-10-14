Putin ve Erdoğan Karabağ’ı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Karabağ’la ilgili gelişmeleri telefonda görüştü. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin Ortadoğu’dan militanların Karabağ’daki çatışmalara katılmasından ciddi endişe duyduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımların ele alındığı görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan meselesi ile Suriye ve Libya’daki durum da değerlendirildi.



Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ermenistan’ın yaklaşık 30 yıldır süren işgalini kalıcı hale getirmeye çalıştığını belirterek, Türkiye’nin gerek Minsk Grubu içindeki statüsü gerekse ikili ilişkileri çerçevesinde bu meselenin kalıcı bir çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye krizinin siyasi çözüm sürecinde yakalanan ivmenin muhafaza edilmesi gerektiğini de vurguladı.

Kremlin basın dairesi ise, liderlerin Karabağ’daki siyasi sürecin yoğunlaştırılmasından yana olduklarını belirttiklerini duyurdu.

Görüşmenin Türk tarafının girişimi ile gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, “Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesindeki durum ayrıntılı olarak tartışıldı. Her iki taraf da 10 Ekim’de Moskova’da üzerinde anlaşmaya varılan insani ateşkese uymanın önemini teyit etti. Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan, siyasi sürecin özellikle AGİT Minsk Grubu’nun çalışmalarına dayalı olarak yoğunlaştırılmasından ana olduklarını vurguladı” ifadelerine yer verildi.



Açıklamaya göre Putin, Ortadoğu’dan militanların Karabağ’daki çatışmalara katılmasından ciddi endişe duyduğunu dile getirdi. Ayrıca Karabağ’daki kanların dökülmesinin mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesine ve sorunun barışçıl çözümüne geçiş için ortak çabalara ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.



Kremlin açıklamasında ek olarak, “Türkiye’nin AGİT Minsk Grubu’nun bir üyesi olarak gerginliğin hafiflemesine yapıcı bir katkıda bulunacağı umulmakta” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler de kullanıldı:

“Suriye ve Libya meselelerine ilişkin görüş alışverişi sırasında Rusya ve Türkiye’nin durumun istikrara kavuşturulmasına, ayrıca siyasi ve diplomatik yolda ilerlenmesine yardımcı olan etkili koordinasyonuna dikkat çekildi.”

(Sputnik)

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24711/putin-ve-erdogan-karabag-i-gorustu