Photos: The latest bombardments in Stepanakert

The government press service has released new photos of Artsakh capital Stepanakert, showing the consequences of the Azerbaijani bombardments.

Photos by Areg Balayan.

