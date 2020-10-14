Peskov: Rus ordusu, Azerbaycan’ın doğrudan Ermenistan topraklarına saldırdığına dair bilgileri inceliyor

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun bugün Ermenistan topraklarındaki askeri teçhizatı hedef aldığını iddia etmişti. Gazeteciler, bugünkü basın toplantısında Peskov’a Erivan’ın iddiasını sordu.

Peskov, “Savunma Bakanlığımız bu bilgiyi inceliyor, iki ülkedeki temsilcilerle sürekli temas halindeler. Bildiğiniz gibi Savunma Bakanı Sergey Şoygu, iki ülkedeki mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaptı. Bu bilgi inceleniyor ve analiz ediliyor” yanıtını verdi.

Peskov, söz konusu bilgilerin teyit edilmesi halinde bunun Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) mekanizmalarının devreye alınacağı anlamına gelip gelmeyeceği sorusu karşısındaysa “Öncelikle incelemenin sonuçlarını bekleyelim” demekle yetindi.

Peskov, 10 Ekim’de Moskova’da mutabık kalınan Dağlık Karabağ’a yönelik ateşkesin uygulanma sürecinden endişe duyduklarını belirtti.

Moskova’da saatlerce masasında oturan tarafların da ateşkesin mevcut durumundan memnun olmadığını düşündüğünü kaydeden Peskov, bundan ancak endişe duyulabileceğinin altını çizdi.

Peskov, Rusya’nın önceden olduğu gibi askeri faaliyetlerin durması gerektiği görüşünde olduğunu belirterek en kısa sürede siyasi ve diplomatik çözüm metotlarına geçiş yapılması gerektiğini ekledi.

Sputnik Türkiye