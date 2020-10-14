Jehan Barbur kimdir?

Hristiyan Arap kökenli olan Türk şarkıcı ve söz yazarı Jehan Barbur, Ankara’dan İstanbul’a taşınarak pop ve caz gruplarında vokalist olarak çalıştı. Jehan Barbur’un ailesi konservatuara izin vermeyince, başka bölüm okumak zorunda kaldı.

Müzikten hiçbir zaman kopmayan Jehan Barbur’un hayatı, Bülent Ortaçgil’le tanışmasının ardından değişti. İstanbul’da bir mekânda 4 yıl boyunca müzik yaptıktan sonra albüm çıkaran Jehan Barbur’un eserleri, Top 10’da zirveyi oynadı.

JEHAN BARBUR KİMDİR?

12 Nisan 1980’de doğan Jehan İstiklal Barbur, Hristiyan Arap kökenli bir Türk şarkıcı ve söz yazarıdır. 2002’de profesyonel bir müzik kariyerine devam etmek için Ankara’dan İstanbul’a taşınan ve başlangıçta farklı pop ve caz gruplarında vokalist olarak çalışan Jehan Barbur, Bülent Ortaçgil ‘in yardımıyla Ada Müzik ile sözleşme imzaladı.

2009 yılında ilk stüdyo albümü olan Uyan’ı piyasaya süren Jehan Barbur, 2010’da Hayat adındaki albümünü piyasaya sürdü. Sarı ,Sizler Hiç yokken ve Evim Neresi albümleriyle de müzik dünyasını alt üst eden Jehan Barbur, toplamda 7 albüm, 2 single çıkarttı.

Ailesi Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşayan Jehan Barbur, annesinin Beyrut’taki tıbbi şartların daha elverişli olduğu yönündeki düşüncesi sebebiyle bu şehirde dünyaya geldi. Doğumundan hemen sonra tüm çocukluğunun geçeceği İskenderun’a dönen Jehan Barbur, Ankara’daki üniversite eğitimine kadar İskenderun’da ikamet etti.

Çocukluğundan beri müziğe karşı ilgisi vardı. Babası, konservatuara izin vermeyince, Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümüne burslu olarak yerleşmek zorunda kaldı. Bu dönemlerde amatör bir şekilde müzik ve tiyatro ile ilgilenen Jehan Barbur, 2002’de üniversiteden mezun oldu.

MÜZİK KARİYERİ

Üniversiteden mezun olmasının ardından profesyonel müzik hayatına adım atmak adına İstanbul’a yerleşen Jehan Barbur, bu kente taşındığı zaman piyasada kimseyi tanımıyordu. Canlı müzik yapılan mekânlara giderek müzisyenlerle tanışan Jehan Barbur, 2 senelik arayışının arkasından bir grup ile birlikte canlı müzik yapmaya başladı. Aynı yerde 4 sene boyunca performans yapan Jehan Barbur, bu süre boyunca kendisine ait bir hayran kitlesi yarattı. Bu esnada evine amatör bir stüdyo kurması ile şarkı sözleri yazmaya başlayan Jehan Barbur, bir arkadaşı vesilesiyle Bülent Ortaçgil ile tanıştı.

TOP 10’DA BİRKAÇ HAFTA ZİRVEYE ÇIKTI

Bülent Ortaçgil, Jehan Barbur’un demolarını dinlemesinin ardından sözlerini beğendi ve albüm çıkarması gerektiği fikrini ona empoze etti. Ancak Jehan Barbur’un daha önceden albüm çıkarmak gibi bir niyeti bulunmuyordu. Bülent Ortaçgil’in işin içine girmesi ve müzisyen arkadaşlarını devreye sokmasıyla birlikte Jehan Barbur, albüme olumlu baktı. Kısa bir azmanın ardından Bülent Ortaçgil, Ada Müzik’e Jehan Barbur’u önerdi. 6 aylık bir stüdyo çalışmasının ardından Jehan Barbur’un ilk albümü Uyan, iki bin adet kopya ile piyasaya çıktı. Albümü yayınlanmasının ardından ‘Leyla’, ‘Gidersen’ ve ‘Neden’ gibi şarkıları bazı müzik kanallarının Top 10 listelerinde zirveye kadar yükseldi.

Sır Gibi ve Asi dizileri için şarkı seslendiren Jehan Barbur, Gece Sesleri dizisinin şarkılarından birini Özgür Çevik ile beraber söyledi. Jehan Barbur, Zuhal Olcay’ın Aşk’ın Halleri albümünde bulunan ‘Şermin’ adındaki şarkının sözlerini yazdı.

Jehan Barbur’un Kuzgun’u Uçmak EP’sinde yer alan ve sözlerini Cem Karaca’nın yazdığı, müziği Volkan Başaran’a ait Kirlenmiş Çığlık şarkısını Can Bonomo ile birlikte seslendirdi, video klip yönetmenlik koltuğunda ise Onur Mehame oturdu.

1 Aralık 2019’da Beşiktaş Kültür Merkezi’nde (BKM) Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı yararına 10. Sanat Yılı Konseri gerçekleştirildi. Sahneye çıkışının 17. yılı olmasına karşın ilk albümünün çıkış tarihinden dolayı 10. yıl konseri olarak kutlandı. Konser kayıtlarının yönetmenliğini Onur Mehame yaparken, konserde Bülent Ortaçgil, Zuhal Olcay, Gürol Ağırbaş, Cahit Berkay, Ceylan Ertem, Birsen Tezer, Cem Adrian, Emre Kınay, Tuna Kiremitçi, Derya Köroğlu gibi isimler eşlik etti. Siyasetçi Güldal Mumcu, heykeltıraş Zeynep Homan ve yazar Mine Söğüt de konuşmacı olarak sahneye çıktılar.

ALBÜMLERİ

Uyan (2009)

Hayat (2010)

Sarı (2012)

Sizler Hiç Yokken (2014)

Evim Neresi (2017)

Ürkerek Söylerim (2019)

Kuzgun’u Uçmak (2018)

SİNGLE’LARI

“Kendine Zaman Ver” (2014)

“İki Keklik” (2019)

“Kusura Bakmasınlar” (2019)

“Yok / Yetinemedim” (2020)

https://www.karar.com/jehan-barbur-kimdir-1590239