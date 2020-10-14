Fransa Parlamentosu’nda Karabağ bağımsızlığını tanıma tasarısı gündeme getirilebilir

Fransa Parlamentosu’nun Milletvekilleri’nden François Pupponi kendi Facebook sayfasından açıklamada bulunarak parlamentonun gündemine Artsakh Cumhuriyeti’nin (Karabağ) bağımsızlığının tanımasını öngören bir tasarı dahil edeceğini duyurdu. Bu tasarının altında artık birkaç Milletvekili imza koydular.

Pupponi bununla ilgili yaptığı açıklamada “Milletvekili olarak ben mümkün olan bütün adımları atmaya devam edeceğim. Bu tasarının altında ilk imza atan Milletvekili olarak ben parlamentoya sunacağım bu tasarıyı parlamentomuz onaylasın, Artsakh’ın bağımsızlığını ve Ermenilerin kendi topraklarında yaşama hakkını tanısın diye.”

Ayrıca François Pupponi kendi önderliğinde 10 milletvekilinden oluşan bir grubun Fransa’nın dayanışmasının ifadesi olarak Ermenistan’a geleceklerini de bildirdi.

Fransa Parlamentosu’nun milletvekili Azerbaycan Cumhurbaikanı İlham Aliyev’e ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 1915 yılında başlatılan sürecini devam ettirmeye izin vermiyeceklerini ve Ermenileri yalnız bırakmıyacaklarını da ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI