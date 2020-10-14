Ermenistan Ulusal Kahramanı, öldürüldüğüne dair Azerbaycan’ın saçma iddiasını şahsen yalanladı (video)



Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın Basın Sözcüsü Şuşan Stepanyan, Facebook üzerinden yaptığı bir paylaşımda böyle yazdı: “Azerbaycan propagandası, sabahtan beri Ermenistan Cumhuriyeti’nin Ulusal Kahramanı Ruben Sanamyan’ın öldüğünü iddia ediyor.

Bu haber, hasmın silahlı kuvvetlerinde büyük neşe kaynağı oldu. Azerbaycan basını, bu iddiayı kendi zaferinin bir ispatı olarak ilhamla yayıyor.

Az önce “Zinuj Medya”, en ağır çatışmaların devam ettiği cephe noktasında kaptan Sanamyan ile konuştu. Sağ salim olan Sanamyan, her zamanki gibi kendi görevini parlak bir şekilde icra etmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Kameralara çıkan Sanamyan ise, “Bunların yüzünden, bunlar hayatta olduğumu görsün, anlasın diye işimi bırakıp gelip burada video çekmeye mecbur kalıyorum. Evet yaşıyorum ve yaşayacağım! Bunların öküz ordusuna da şunu iletin: daha çok defa karşılaşacağız, hiç sevinmesinler! Не дождётесь!” şeklinde konuştu.

Hatırlanacağı üzere, Ermenistan Cumhurbaşkanı’nın, 18 Ağustos tarih ve NH-189-A numaralı kararıyla kaptan Ruben Sanamyan, “Vatan” madalyasıyla ödüllendirilerek “Ermenistan’ın Ulusal Kahramanı” unvanına layık göülmüştü.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/14/Ermenistan-Ruben-Sanamyan-Azerbaycan/195621