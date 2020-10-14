Ermenistan: Türkiye, ABD’den insani yardım getirecek uçağa hava sahasını kullandırtmadı

Ermenistan Başbakanlığı diaspora işleri yetkilisi Zareh Sinanyan, Türkiye’nin tanınmayan Dağlık Karabağ’daki çatışmaların mağdurlarına insani yardım getirecek olan ABD’den bir uçağa, hava sahasından geçme izni vermeyi reddettiğini ileri sürdü.

Sinanyan, düzenlenen basın toplantısında Türkiye’nin ABD’den Dağlık Karabağ’daki çatışmaların mağdurlarına insani yardım taşıyan bir uçağa, hava sahasından geçme izni vermeyi reddettiğini iddia etti.

Sinanyan, “Şu anda Ermenistan’a 100 ton insani yardım gönderilmeye hazır, ancak Türkiye kendi hava sahasından insani yardım ulaştırılmasını dahi yasakladı, bu nedenle uçuş erteleniyor” ifadelerini kullandı.

Ermenistan’a şimdiye kadar Rusya, ABD, Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri tarafından yaklaşık 700 ton insani yardım sağlandığına dikkat çeken Sinanyan, Rusya, ABD ve Avrupa’dan doktorların yaralılara yardım etmek için yolda olduklarını sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/asya/202010141043031187-ermenistan-turkiye-abdden-insani-yardim-getirecek-ucaga-hava-sahasini-kullandirtmadi/