“Ermenistan Boru Hatlarına Saldırmaya Çalışıyor”

Ermenistan da Azeri güçlerinin Ermeniler’in kontrolundaki Dağlık Karabağ’ı ele geçirmek istediği görüşünü savundu ve Azerbaycan’la müttefiki Türkiye’yi saldırganlıkla suçladı.

Dağlık Karabağ’da ateşkese rağmen çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Taraflardan gelen sert açıklamalar sonrası Moskova yönetimi, geçen Cumartesi günü Rusya arabuluculuğuyla varılan ateşkesin kurallarına uyma çağrısında bulundu.

Türkiye ve Rusya 27 Eylül’de başlayan ve 500’den fazla kişinin hayatını kaybettiği çatışmalarla ilgili karşılıklı suçlamalarda bulunuyor.

İki bölge gücü ülkenin, uluslararası pazarlara doğalgaz ve petrol taşıyan Azeri boru hatları yakınında devam eden çatışmalara çekilmesi ihtimali endişeleri arttırıyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Habertürk televizyonuna verdiği röportajda, Ermenistan’ın Azeri doğalgaz ve petrol boru hatlarına saldırmaya ve bu hatları kontrolü altına almaya çalıştığını, böyle bir girişimde bulundukları takdirde sonucunun çok ağır olacağını söyledi.

Aliyev, Azeri sivilleri hedef alan tüm Ermeni askeri tesislerin yerle bir edileceğini sözlerine ekledi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı sivillerin hedef alındığı iddialarını reddetti ve ancak bölgedeki askeri tesisleri hedef alma haklarını saklı tuttuklarını açıkladı. Ermeni yetkililer, Çarşamba günü Azeriler’in Ermenistan topraklarına ateş açarak askeri teçhizatı imha ettiğini de bildirdi.

Aliyev’in Türk televizyonuna verdiği röportaj sonrası konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çatışma bölgelerinde durumun zor olduğunu söyledi, Türkiye ve Azerbaycan’ı gerginliği durdurmayı istememekle suçladı.

Dağlık Karabağ’daki çatışmalar, 1991-1994 yılları arasında patlak veren ve 30.000 kişinin ölümüne neden olan savaştan bu yana yaşanan en şiddetli gerilim.

Ermeniler’den daha büyük askeri güce sahip Azerbaycan 27 Eylül’den bu yana bazı toprak kazanımları sağladığını söylüyor. Dağlık Karabağ, bazı aksaklıklar yaşandığını kabul ediyor ve durumun kontrol altında olduğunu bildiriyor.

Rusya arabuluculuğunda geçen Cumartesi günü devreye giren insani amaçlı ateşkes, tarafların cenazelerini alabilmesi ve esir değişimi yapılmasına olanak tanıyordu.

Öte yandan Rusya savunma ve dışişleri bakanları Ermenistan ve Azerbaycan’a ateşkese uyma çağrılarını yineledi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde kurulan Minsk Grubu’nun eş başkanları Rusya, ABD ve Fransa uzun süredir Dağlık Karabağ konusunda arabuluculuk yapıyor. Ermenistan’la bir savunma anlaşması bulunan Moskova yönetimi, Türkiye ve Azerbaycan’ın çatışmayı askeri çözümle sona erdirme yaklaşımının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, “Türkiye tarafından dile getirilen, Cumhurbaşkanı Aliyev’in de defalarca ifade ettiği bu tutuma katılmıyoruz” dedi.

Lavrov, Dağlık Karabağ’daki temas hattına Rus askeri gözlemcileri göndermenin doğru olacağını, ancak kararın Azerbaycan ve Ermenistan’da bağlı olduğunu belirtti.

Türkiye, NATO müttefiki ülkelerin eleştirilerine rağmen Azerbaycan’a verdiği desteği sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM’deki parti grubu toplantısında yaptığı konuşmada Minsk Grubu’nun oyalama taktiği izlediğini savunarak, Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan topraklarına katılması gerektiğini söyledi.

Erdoğan ayrıca Türkiye’nin Azerbaycan’a Suriyeli savaşçı yolladığı iddialarını reddetti.

VOA