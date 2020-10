Ekümenik Patrik Bartholomeos, ‘Sanal’ G20 Dini Değerler Forumuna Katıldı

Riyad’da 13-17 Ekim tarihlerinde G20 Dini Değerler Forumu

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad, 13-17 Ekim tarihleri ​​arasında 500’den fazla siyasi ve dini figürün katılımıyla video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen G20 Dini Değerler Forumu devam ediyor. Suudi Arabistan resmi ajansının (SPA) 18 Mart tarihli haberinde, Riyad yönetiminin, Kovid-19 ile ilgili bir sanal zirve düzenlenmesi için G20 üye ülkeleriyle yoğun istişarelerde bulunduğu ifade edilmişti. Suudi Arabistan, 21-22 Kasım 2020 tarihleri arasında Riyad’da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi’ne kadar devam edecek olan “G20 2020” dönem başkanlığına 1 Aralık 2019’da başlamıştı. G20 Dini Değerler Forumu, Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin uygulanmasında dini kuruluşların rolü konusundaki farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

Sanal olarak düzenlenen forumlarda, Suudi Arabistan Kralı, Kral Abdullah Uluslararası Kültürler ve Dinleraraası Diyalog Merkezi Genel Sekreteri Faysal bin Muammer, aralarında 45 ülkeden 130 konuşmacının yer aldığı, uluslararası 500 liderin katılımıyla sanal ortamda düzenlenen “Dini Değerler Forumu’nun” açılışını yaptı. Genel Sekreter Faysal bin Muammer forumun, “Suudi Arabistan’ın sahip olduğu önemli küresel konumu teyit ettiğini ve dünya çapında diyalog ve hoşgörü değerlerini teşvik etmedeki rolünü vurguladığını” belirtti.

Din teması çerçevesinde 3 bölüm bulunuyor. İlk bölüm, nefret söylemiyle yüzleşme ve sosyal medyayı diyalog alanı olarak kullanma olurken, ikinci bölüm dini değerler, kültürel miras, insan onuru ve sürdürülebilir kalkınma konuları etrafında dönüyor. Üçüncü bölüm insan kaçakçılığı ve kölelik meselesini ele alıyor.

Sosyal adalet, din özgürlüğü ve dini çoğulculuğu teşvik etme çerçevesinde gelen hukukun üstünlüğü, insan hakları ve dini haklara ilişkin konuların, panelin sonucu olarak tartışılması planlanıyor.

Söz konusu forumda, insanları yaşama, çalışma ve başarılı olma haklarını elde etmelerini sağlayan koşulları oluşturmaları için güçlendirme, küresel kaynakları (iklim değişikliği) korumaya yönelik toplu çabaları güçlendirerek gezegeni koruma ile inovasyon ve teknik gelişmenin faydalarından yararlanmak için uzun vadeli planların benimsenmesine dayalı yeni ufuklar bulma konularına odaklanılacak.

Dini liderlerin, ırkçılıkla mücadele ve nefret söylemlerini azaltma adına politika yapıcılarla işbirliği yapmak için izleyebilecekleri yollar ve girişimler tartışılırken, insan ticaretiyle mücadele, ortak dini ve kültürel mirası koruma konuları ele alınıyor. Forumda, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgınının zorlukları da tartışılıyor.

Ekümenik Patrik Bartholomeos’un da konuşmacı olarak katıldığı G20 Dini Değerler Forumu’nda paylaştığı mesajı ise şöyle:

Ekümenik Patrik Bartholomeos Hazretleri tarafından

G20 Dinler Arası Forumunda

(Riyad, 13-17 Ekim 2020)

* * *

Saygılarımla,

Ekselanslarınız,

Suudi Arabistan Krallığı Riyad’dan bu yıl 13-17 Ekim tarihleri ​​arasında yayınlanacak olan bu yılki G20 Dinler Arası Forumu çalışmalarının başlaması için sizlere hayır duaları diliyoruz. Suudi Arabistan makamlarının dinler arası ve kültürlerarası diyalog için açık bir alan sağlama ve bu seçkin çevrimiçi toplantıya ev sahipliği yapma çabalarını takdir ediyoruz.

G20 Dinler Arası Forumu, siyasi liderlerin dünyanın en büyük ekonomilerinin etkisinden yararlanabilecek küresel düzeyde büyük politika girişimlerini değerlendirmek üzere bir araya gelmesi için olağanüstü bir fırsatı temsil ediyor.

Sizi, önceki Forumlar vesilesiyle selamlamak bizim için bir ayrıcalıktı ve organizatörleri dini liderler, hükümet yetkilileri, akademisyenler ve sivil toplum uzmanlarından oluşan bu kadar kapsamlı bir toplantıya çektikleri için tebrik ediyoruz. Programda hem genel oturumlarda hem de eş zamanlı oturumlarda çevresel konulara her zaman büyük önem verildiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz.

Böyle tarihi bir Foruma katılabileceğimizi içtenlikle ümit eden Suudi Arabistanlı ev sahiplerimizin cömertliğini bilerek ve takdir ederek, orada fiziksel olarak bulunabilmeyi diliyoruz. Maalesef COVID-19 salgını nedeniyle durumumuz bu yıl hiç olmadığı kadar farklı. 2020 yılı, koronavirüs hastalığı nedeniyle birçok kişi için oldukça zorlu bir dönem oldu. Pek çok insanın öldüğüne, bu yeni durumun zengin ve yoksul arasındaki uçurumu genişlettiğine, sağlık hizmetlerini karmaşıklaştırdığına ve gıda, su ve barınak gibi temel ihtiyaçlara erişimi engellediğine tanık olmaktan çok üzüldük.

Akdeniz’de birçok göçmen, mülteci ve sığınmacının yaşamını yitirmesine ve birçok sıkıntıya maruz kalmasına bir kez daha tanık olduk. İncil’de söylendiği gibi, “Bir üye acı çekerse, bütün üyeler birlikte acı çeker; bir üye yüceltilirse, bütün üyeler birlikte sevinir.” (1 Korintliler 12.26).

Böyle günlük sahneler gerçek bir dayanışma çağrısı yapmaya devam ediyor. İyi Samiriyeli’nin İncil açıklamasını takiben, halka açık kelimelerin halka açık eylemlere çevrilmesi gerekir. Ortodoks teolojimizin merkezi noktası, Tanrı’nın suretinde ve benzerliğinde yaratılmış varlıklar olarak doğamıza yansıyan insan onurunun korunmasıdır (Yaratılış 1.26).

Şu anda bu oturuma katılan herkese insan onurunun rengi, cinsiyeti, yaşı, etnik kökeni veya dini olmadığını hatırlatmak istiyoruz. Herkes aynı değere sahiptir ve bu nedenle insanlara saygı ve eşit muamele her zaman ve her yerde sağlanmalıdır.

Bu yıl ABD’de ‘Siyahi Hayatlar Önemlidir’ hareketinin yükselişine de tanık oluyoruz. Her insanın Tanrı tarafından verilen, piyasa değerine, değişim için salt bir ürüne indirgenemeyen sonsuz değerini bildirmek için dünyanın her yerindeki siyahların ve her ırktan insanın yanında duruyoruz. Ünlü bir filozofun sözleriyle ifade edecek olursak, “her şeyin ya bir bedeli ya da bir haysiyeti vardır. Fiyatı olan şey değiştirilebilir; öte yandan, tüm fiyatların üzerine yükseltilen ve bu nedenle eşdeğeri olmadığını kabul eden [ve bu insan insanıdır], bir haysiyete sahiptir. “

Bu fırsatı, yapısal eşitsizliklere, ırkçılığın, etnosentrizmin, kabileciliğin, kastizmin ve sınıfçılığın herhangi bir biçimine ve ifadesine karşı sesimizi yükseltmek için kullanmak istiyoruz. Politika yapıcılar ve politika uygulayanlar, adaletsizliğe ve diğer her türlü ayrımcı uygulamaya sıfır tolerans çağrısında bulunduğumuzu bilmelidir.

Ayrıca, organizatörlerin dini ve kültürel mirasın muhafaza edilmesi ve korunması konusunu ele almaya karar vermelerinden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyoruz. Kutsal yerlerin dini kimliğimize ve dindarlığımıza yakından bağlı olduğunu anlamalı ve hatırlamalıyız. Ne yazık ki, bu tür değerli yerlerin etnik ve dinsel hoşgörüsüzlüğün yayılmasında silah veya hedef haline gelebileceğini deneyimledik. Bu nedenle dayanışma, hoşgörü ve işbirliğinin teşvik edilmesi, köprüler kurulması, açıklık ve güvenin sağlanması için çabalamalıyız. Farkındalık ve vicdan duyarlılığını arttırma ile birlikte somut ortak girişimler ve eylemler başlatmaya çağrılıyoruz. Eylem düzeyinde daha güçlü bir seferberliğe gerçekten hepimiz ihtiyaç duyuyoruz.

Bu nedenle, bu Foruma katılanları, Dini Yerleri Korumaya Yönelik BM Eylem Planını desteklemeye davet ediyoruz. Ayrıca, dini ve kültürel mirasın korunması ile karşılıklı anlayış ve saygının artırılması ve dinler arası yakınlaşma arasındaki karşılıklı bağımlılığı vurgulayacak politika tavsiyeleri taslağının hazırlanmasını teşvik etmek istiyoruz. Bütün bunlar, tehlikeli bir medeniyetler çatışması olasılığını azaltmakta ve farklı din ve kültürel geçmişe sahip insanlar arasında haksız şüpheyi ortadan kaldırarak, adalet ve dayanışma içinde kurulmuş barışa giden yolculuğa katkıda bulunmaktadır.

Kutsal siteleri ihtilafsız yollarla yönetmenin karmaşık olduğunun farkındayız, ancak dini ve kültürel anıtlarımızın dürüst bir diyalog için hayati başlangıç ​​noktaları olarak işlev görebileceğine kuvvetle inanıyoruz. Komşuların, vatandaşların ve ulusların verimli bir şekilde bir araya gelebilecekleri yerler sağlarlar. Bu nedenle, gelişmiş bir çevre kalitesini desteklemek ve dünya çapında dini kimliğin ve kültürel mirasın sürdürülebilir korunmasını güçlendirmek için G20 ekonomileri için bile faydalı olabilecek bu kadar iyi politika önerileri geliştirebilirseniz, gerçekten önemli bir şey başarmış olacaksınız.

Bu ruhla size verimli tartışmalar ve ilham verici sonuçlar diliyoruz. Gezegenimiz için, birlikte yaşamımız için, insanlık ve onun manevi değerleri için muazzam sonuçları olan konuları ele alacaksınız. En içten selam ve dualarımızı sunar, başarılar dileriz.

İlginiz için teşekkür ederiz!

