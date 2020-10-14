Azerbaycan’ın saldırılarından Karabağ’da 31 kişi öldü, 106 kişi yaralandı

Artsakh (Dağlık Karabağ) Ombudsmanı, ülkenin sivil halkına karşı Azerbaycan’ın işlediği suçların sonuçları hakkında ikinci raporunu yayınladı. 9 Ekim-12 Ekim tarihleri arasında yaşanalar hakkında da bilgi eklenen raporda, can ve mal kayıpları, 10 Ekim’de Hadrut’ta işlenen cinayet, askerler karşı işlenen suçlara dair delillere ve uluslararası hukuk normlarına yer verildi.

Raporda, “12 Ekim’e kadar Artsakh’ta, 1’i kız çocuk, 7’si kadın ve 23’ü erkek olmak üzere 31 sivil vatandaş öldürüldü. Onlardan 18’i hemen kendi evinde öldürüldü, 3’ü işyerinde, 10’u ise sokak, meydan gibi bölgelerde.

Ölümlerden 10’u Stepanakert’te, 6’si Martuni’de, 6’sı Hadrut’ta, 3’ü Martakert şehirlerinde yaşandı. Alaşan, Zaglik, Mets Şen, Askeran, Aygestan ve Tigranakert’te de birer veya ikişer kişi hasmın saldırıları neticesinde yaşamını yitirdi. Anılan zaman zarfında 86’sı ağır toplam 106 sivil vatandaş yaralandı.

27 Eylül’den beri Azerbaycan silahlı kuvvetleri tarafından Artsakh’ın 120’den fazla sivil yerleşim yerinin hedef alınması sonucunda birçok sivil altyapılar ve vatandaşlara ait sayısız gayrimenkul zarar gördü. Ev ve dükkan dahil en az 6700 sivil bina, en az 640 araç, yaklaşık 1110 altyapı, kamu ve sanayi amaçla kullanılan yapı hasar gördü.

Hatırlanacağı üzere, Türkiye’nin açık siyasi ve askeri desteğini alan Azerbaycan, 27 Eylül tarihinde Dağlık Karabağ ile temas hattının tüm boyunca savaş operasyonları başlattı. 9 Ekim’de Moskova’da yapılan temasların ardından insani ateşkes kararı verilse de Azerbaycan, Ermenistan ve Dağlık Karabağ’a karşı saldırılarına devam ediyor ve sık sık sivil yerleşim yerlerini de hedef alıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/14/Azerbaycan-Karabağ/195553