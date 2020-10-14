AGİT Minsk Grubu’ndan, Azerbaycan ve Ermenistan’a ateşkes çağrısı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu, Ermenistan ve Azerbaycan’a Dağlık Karabağ’da ateşkes mekanizmasını işletmeleri çağrısında bulundu.

AGİT’ten yapılan açıklamada, “AGİT, sivil kayıpların hiçbir koşulda kabul edilemez olduğunu hatırlatıyor. Tarafları, savaş esirleri ve cenazelerin değişimini sağlamak için ateşkes anlaşmasını derhal uygulamaya ve ayrıca ateşkes izleme mekanizması üzerinde acilen anlaşmaya varmaya çağırıyor” denildi. (İLKHA)

https://ilkha.com/dunya/agit-minsk-grubu-ndan-azerbaycan-ve-ermenistan-a-ateskes-cagrisi-140234