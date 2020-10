ABD’den Karabağ açıklaması: Uluslararası aktörler bölgeden uzak durmalı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dağlık Karabağ’daki çatışmalarla ilgili olarak, “Türkiye’nin Azerbaycan’a destek sağlamaya başladığını gördük. Uluslararası aktörlerden bölgeden uzak durmalarını, sorunu körüklememelerini istedik” açıklamasında bulundu.

Pompeo bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine, ABD’nin ihtilafa bir çözüm bulunmasına yönelik diplomatik görüşmeleri ve çabalarını sürdürdüğünü belirtti.Başkan Donald Trump’la daha bu sabah kısaca konu hakkında görüştüğünü aktaran Pompeo, bölgede meydana gelen gelişmeleri izlediklerini kaydederek, “İhtilafın çözümü için bir başlangıç olarak bir ateşkesin hayata geçirilmesini talep etmede Avrupalı ortaklarımıza ve dünya genelinde birçok ülkeye katıldık. Sivil can kayıplarına dair haberleri gördük. Türkiye’nin Azerbaycan’a destek sağlamaya başladığını gördük. Uluslararası aktörlerden bölgeden uzak durmalarını, sorunu körüklememelerini istedik. Bunun sağlanması için çalışıyoruz” diye konuştu.Silahların durması, ateşkesin sağlanması ve uluslararası hukuku temel alan bir çözüme ulaşılması için ellerindeki tüm diplomatik araçları kullandıklarını vurgulayan Pompeo, “Bu meseleyle çok yakından ilgileniyoruz. Size sıraladığım hedeflerin hayata geçmesi ihtimalini arttırdığını düşündüğüm bazı çalışmalar yapmaktayız” ifadesini kullandı.Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise, 18 gün süren çatışmalar sırasında Karabağ güçlerinin ‘biraz geri çekildiklerini’, ancak ‘Karabağ Savunma Ordusunun’ durumu kontrol ettiğini söyledi.Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, halka seslendiği video mesajında şu ifadelere yer verdi:“18 gün süren çatışmalar sırasında kahraman birliklerimiz kuzey ve güney yönlerinde biraz geri çekildi. Cephe arkasında sabotaj gruplarını kullanarak panik yaratmaya çalışan düşman taktik değiştirdi. Savunma ordusu durumu kontrol altında tutarak, düşmana insan gücü ve teçhizat olarak ağır kayıplar yaşatıyor.”Tüm bunları toplum karşısında dürüst olmak istediği için söylediğini kaydeden Paşinyan, “Azerbaycan ise aksine ölen binlerce kişiyi ve bir milyar doların üzerindeki askeri teçhizat kayıplarını saklıyor” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Azerbaycan’ın topraklarını işgalden kurtarmanın mücadelesini verirken anamuhalafetten ciddi bir ses çıkmadığını söyledi. 14 Ekim’de konuşan Erdoğan, “Görüşme talebinde bulunduklarında da Azerbaycan olumsuz cevap veriyor. Niye? Çünkü olması gereken zamanlarda onların yanında olmazsanız, onlara düşman olanlara karşı eğer siz Ermenilerin – ben Ermeni vatandaşlarımı kastetmiyorum, Ermeni yönetimlerini kastediyorum- Ermeni yönetimlerinin yanında yer alırsanız kusura bakmayın bu millet size ‘Hoş geldin’ demez.” diye konuştu. Türkiye’de 100 bin civarında Ermenistan kökenli Ermeni olduğunu dile getiren Erdoğan, “Bizim ülkemizde her türlü imkanlardan istifade ediyorlar. Biz, onlara karşı olumsuz bir tavır hiçbir zaman takınmadık. Ama onlar, maalesef benim Azeri kardeşlerimin topraklarını işgal etmek suretiyle onları topraklarından Dağlık Karabağ’dan ötelediler. Onlar, o toprakları terk etmek durumunda kaldılar. Şimdi verilen mücadele nedir? Biz, işgal altındaki topraklarımızı istiyoruz. Başka bir talep yok, istenen bu.” dedi. Minsk üçlüsünün hala oyalama taktikleriyle bu işi geçiştirdiğini ifade eden Erdoğan, “Versenize işgal altındaki topraklarını. Gitsin kendi topraklarına. Kendi topraklarında ne yapacaklarsa yapsınlar. 30 yıldır bu Minsk üçlüsünün içinde bu sorunu çözmekle görevliyseniz yapmanız gereken nedir? Oyalama değil, bir an önce müzakereleri bitirip, bu toprakları sahiplerine terk etmektir, vermektir” dedi. (VOA, Sputnik, AA)

