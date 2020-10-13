Türkiye tarafından Azerbaycan’a sevk edilen militanların bir kısmı Rusya’ya girmeyi ve terör eylemi gerçekleştirmeyi hedefliyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Türkiye tarafından Azerbaycan’a sevk edilen militanların bir kısmı Rusya’ya girmeyi ve terör eylemi gerçekleştirmeyi hedefliyor

Azerbaycan’da Artsakh ile savaşmak için Suriye’deki Türk özel servisleri tarafından istihdam edilen terörist-militanların bir kısmı, Azerbaycan üzerinden Rusya’ya girmeyi ve orada terör eylemleri gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Türkolog Andranik İspiryan bunu NEWS.am ile yaptığı bir sohbette ifade etti.

Türkolog’a göre, Orta Doğu’daki Türk paralı askerlerinin Artsakh’ta Ermenilere karşı savaşmak için askere alınması, Rusya’ya yönelik terörist saldırılar gerçekleştirmek isteyen çeşitli terörist gruplar arasında heyecan yarattı.

İspiryan’a göre Suriye kaynakları, Rusya’nın Suriye’deki varlığından uzun süredir rahatsız olan terörist grupların, Ermenilere karşı savaşmak için Türk özel servisleri aracılığıyla militanlarını Azerbaycan’a göndermeye karar verdiklerini, buradan kara sınırını Rusya’ya geçip terörist saldırılar düzenlediklerini söylüyor.

Çeçen lider Ramzan Kadirov’un Grozni’de militanlar tarafından öldürülen askerlerin yurt dışından geldiğini söylediğini hatırlatan Türkolog, “Başka bir deyişle, Ermenilerle mücadele cihatçı teröristler için bir bahanedir, böylece Türkiye onları Azerbaycan’a götürebilir, ki oradanda Rusya’ya girebilsinler” dedi.

Türkolog, aslında Türkiye’nin teröristleri Azerbaycan’a nakletmekle sadece Ermenistan ve Artsakh’ın değil, Rusya’nın da güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

Ermenistan Kamu Radyosu