Türkiye soykırımı tanıyıncaya kadar, herhangi bir olumlu rol oynayamaz – Ermenistan Kamu Radyosu

Türkiye soykırımı tanıyıncaya kadar, herhangi bir olumlu rol oynayamaz

Türkiye soykırımı tanımadığı sürece, bu ülke herhangi bir olumlu rol oynayamaz.

dünya satranç şampiyonu ve Bakü’lü “İnsan Hakları Vakfı” başkanı Gary Kasparov, Dağlık Karabağ meselesine değindi.

“Lenin, Türkiye’yi bölgede devrimin yayılması konusunda kilit rol oynayacak bir müttefik olarak gördü ve iki bölgeyi Azerbaycan’a devretti.

Nahçıvan’da nüfusun yarısı Ermeni, yarısı Azeriydi.

Karabağ’da ise sadece Ermeniler yaşıyordu.

Doğal olarak bu yaklaşım bir mayın tarlası oluşturur.

Stalin daha sonra düzenli olarak bu tür mayın tarlaları yarattı ve haritayı yeniden şekillendirdi, böylece cumhuriyetler ayrılmaya kalksa bu mayınlar patlayacaktı.

Aslında Karabağ’ı Kırım’dan ve daha birçok meseleden ayıran temel bir ayrıntı var.

1990’da Sovyetler Birliği’nde kabul edilen bir yasayla, SSCB’den ayrılma konusunda oldukça açık bir kural sağlanmıştı.

Özerk cumhuriyetlerin ve kompakt yaşayan ulusal grupların referandumda tek başlarına oy kullanmaları gerektiği açıkça belirtilmiş olup, çökme durumunda da, kendi kaderini tayin hakkı vardı.

Bu, şu anda birçok insanın görmezden geldiği, çok önemli bir ayrıntıdır. Azerbaycan’ın egemenliği meselesi bu yüzden tartışmalıdır.

Hangi tarafın tüm taleplere kanla cevap vermesi de prensip meselesidir.

Sumgait katliamları, tarihi yeni bir düzeye taşıdı.

Sonra şimdi Gence olan, Kirovabad’da katliamlar oldu.

Sonra Bakü’de katliamlar oldu.

Türkiye 1915 soykırımını henüz tanımadığından, tüm bunlar birlikte yaşamayı kesinlikle imkânsız hale getirdi.

Türkiye soykırımı tanıyıncaya kadar Türkiye’nin herhangi bir olumlu rolünden ve Ermenistan ile normal ilişkilerinden bahsetmek imkânsızdır.

Böyle bir çıkmaz içindeyiz”,- dedi Kasparov.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin 27 Eylül’den bu yana, uluslararası insani hukuk normlarına ve barış sürecinin mantığına aykırı olarak füze ve uçak desteğiyle, temas hattı boyunca saldırarak, Artsakh Savunma Ordusu mevzilerini ve başkent Stepanakert, Şuşi ve diğer bölge merkezleri başta olmak üzere, sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını hatırlatmak gerekir.

Ermenistan Kamu Radyosu