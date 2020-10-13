Şoygu’dan Akar’a: Militanların Dağlık Karabağ’a gönderildiğine dair bilgilerden endişe duyuyoruz

DUVAR – Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la yaptıkları telefon görüşmesi sırasında Ortadoğu’daki militanların Dağlık Karabağ’daki çatışmalara gönderildiği konusunda gelen bilgilerden endişe duyduklarını ifade etti. Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Ortadoğu’daki terör örgütlerine üye militanların Dağlık Karabağ’daki çatışma bölgesine gönderildiğine dair gelen bilgilerden endişe duyduklarını vurgulandı.

Sputnik’te yer alan habere göre Şoygu, dün Akar’la gerçekleştirilen telefon görüşmesi sırasında Moskova’nın bu konudaki endişesini iletti. Rusya Savunma Bakanlığı’nın Dağlık Karabağ’daki durumun en kısa sürede istikrara kavuşturulması için Moskova tarafından ortaya koyulan inisiyatifleri gerçekleştirmeye dönük olarak kendi yetkinlikleri dahilinde aktif çalışma yürüttüğünü belirten bakanlık, “Savunma Bakanı Şoygu tarafından çeşitli ülkelerdeki mevkidaşlarıyla yapılan görüşmeleri de kapsayan bu çalışmanın ana amacı, Dağlık Karabağ’daki askeri faaliyetlerin en kısa sürede durdurulması ve bölgedeki durumu normalleştirmek amacıyla çatışan tarafların müzakerelere başlamasıdır” ifadelerini kullandı. (Kaynak: Sputnik)

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