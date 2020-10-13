Sonunda Holokost inkarı Facebook’ta yasaklandı

Antisemitizm ve Soykırım inkarı içeren mesajları ifade özgürlüğü prensibi altında yasaklamak için ayak sürten sosyal medya devi sonunda politikasını netleştirdi.

Facebook basına yaptığı açıklamada, “Yeni politikamız gereği Soykırım’ı inkar eden veya farklı şekilde olmuş gibi gösteren mesajlar bundan sonra yayınlanmayacaktır” ifadesini kullandı.

Facebook’un kurucusu ve CEO’su Yahudi asıllı Mark Zuckerberg kararı almadan önce, ifade özgürlüğü ile bu tip mesajları yasaklamak arasında uzun uzun düşündüklerini, sonunda yasak kararının doğru bir denge olacağına karar verdiklerini belirtti. Zuckerberg daha evvelki açıklamalarında şirketinin ifade özgürlüğüne büyük önem verdiğini, bu tip mesajları paylaşanların gerçekleri bilmeden paylaştıklarının olası olduğunu, her zaman kötü niyetli olmadıklarını belirtiyordu.

Zuckerberg’in bu yorumları başta Yahudi cemaatleri olmak üzere dünya çapında tepki almıştı.

https://www.salom.com.tr/haber-116128-sonunda_holokost_inkari_facebookta_yasaklandi.html