Sami Kohen’e Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü

“ Kohen 70 yıllık marka”

70 yılını gazetecilik ve dış politikaya adamış duayen gazeteci Sami Kohen, Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülüne layık görüldü.

12 Ekim Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı İstanbul Dolmabahçe Ofisinde gerçekleşen Üstün Hizmet Ödül Töreninde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gazeteci Kohen için “Üniversite yıllarımızda da genç bir diplomat adayı iken diplomat olmak isteyen öğrenci iken de yakından izlediğimiz bir uzman. Sami Kohen eskimeyen bir marka” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü’nü Kohen’e takdim etmekten onur duyduğunu söyledi ve bakanlığı döneminde de bu ödülü 10 kişiye takdim etme imkanı bulduğunu dile getirdi.

Yıllar içinde uluslararası konjonktürün birkaç defa kökten değiştiğini anlatan Çavuşoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: “Sami Bey, analitik sağduyulu okumalarıyla değişen gündemi doğru okudu, okuttu. Yorumlarında hep ülkemizin çıkarlarını gözetti. Eleştirileri yapıcı ve öğretici oldu. Değerlendirmeleri ise makulun sesini yansıttı. Mesleğine aşık, kendi ifadesiyle balayını bile gazetede geçirmiş birinden bahsediyoruz. Benzersiz birikimi ve güçlü analiz yeteneğiyle sadece Milliyet Gazetesinin değil tüm basınımızın göz nurudur.”

Çavuşoğlu, Kohen’in Türk hariciyesinin farklı kılan nitelikleri hakkında çok isabetli gözlemlerinin olduğuna da değindi ve “Bir söyleşisinde dile getirdiği ifadeleri buradan vurgulamak isterim. Türk diplomasisinin başarısının sırrı ince ayar yapmasını bilmesindedir. Bu coğrafyanın ve tarihinin ve kültürünün getirdiği bir avantajdır. Türk diplomasisi bu konudaki geleneksel yeteneğini günümüzde de sürdürebilmiştir” dedi.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bunu yapmaya çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, Türk hariciyesinin 2023’te 500. yılını kutlayacağını, bu yıl ise Cumhuriyet döneminin Dışişleri teşkilatının 100. yılını kutladıklarını dile getirerek, “Elbette köklü diplomasi geleneğini sürdürüyoruz. Sürdürmeye çalışıyoruz. Ama yeniliklerden de kaçamayız. Yenilikleri de çok iyi değerlendiriyoruz. Geçen sene büyükelçiler konferansımızda Dijital Diplomasi ve Yeniden Asya girişimlerimizi ilan etmiştik. Bu doğrultuda da çalışıyoruz” diye konuştu.

Çavuşoğlu, COVID-19 salgını döneminde de dijital diplomasinin önemini bir kez daha gördüklerini vurguladı ve dünyanın her köşesinde vatandaş ve soydaşın da yanında olmaya gayret ettiklerini, Türkiye Cumhuriyeti devletinin sadece gücünü değil şefkatini de dünyanın her yerinde yaşayan vatandaş, soydaş ve akraba topluluklarına da hissettirmek için çalıştıklarına dikkati çekti.

Çavuşoğlu, Kohen’in bu hususta emeğinin çok olduğunu vurgulayarak, “Bu ödülle teşekkürlerimizi de tarihi bir belgeyle kayda geçirmek istedik. Yoksa kendilerinin bizim teşekkürümüze ihtiyacı yok. Kendisine öncelikle bu ödülü kabul ettikleri için şükranlarımı sunuyorum. Ailesiyle beraber sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum” dedi.

https://www.salom.com.tr/haber-116124-sami_kohene_disisleri_bakanligi_ustun_hizmet_odulu.html