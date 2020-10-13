Sadece TOS-1A sistemlerini yok ederek Savunma Ordusu Azerbaycan’a 66.6 milyon dolarlık zarar verdi (video)

Azerbaycan’ın Türkiye desteğiyle Karabağ’a karşı başlattığı savaşın ilk iki haftasında Azerbaycan sadece Artsakh Savunma ordusu tarafından vurulan TOS-1A çok namlulu roketatar sistemlerin yok edilmesinden dolayı 66.6 milyon dolarlık zarar gördü.

Azerbaycan bu roketatar sistemini 2011-2016 yılları arasında Rusya’dan satın aldı ve toplam 24 adet TOS-1A sistemi için 400 milyon dolar ödedi. Yani her birimin fiyatı 16.6 milyon dolar civarındadır.

Bu araç, T-72 tank şasisi üzerine inşa edilmiş olup açık havada ve ulaşım ve hafif zırhlı araçlardaki personelini yenmek amacıyla tasarlanmıştır ve düştüğü yeri tamamen yakıp harabe ediyorlar. Ateşin gücüne rağmen TOS-1A sisteminden atılan füzeler ancak 6 kilometre mesafe geçebiliyorlar. Modernelştirme sürecinden geçerse mesafesi en fazla 10 kilometreye kadar ulaştırılabilir.

Yani savaş sırasında bu araçların cephe hattına çok yakın yerleştirilmesi gerekiyor. İşte bu unsurdan faydalanarak Ermeni Savunma Ordusu bu sistemleri hemen yok etmeyi başardı ve çok başarılı vuruşlarıyla TOS-1A roketatar sisteminin itibarına büyük darbe indirdi.

2016 4 günlük Nisan savaşında da Azerbaycan bu sistemlerini ön cephe hattına taşıdı, fakat Ermeni Savunma Ordusunun başarılı vuruşlarından sonra depoya kaldırmaya mecbur kaldı.

Bu savaşta ise artık 4 birim TOS-1A çok namlulu roketatar sistemi Karabağ Savunma Ordusu tarafından yok edildi ve 66.6 milyon dolarlık zarar verildi Azerbaycan’a. Nisan savaşı da içine katmış olsak toplam zarar sadece bu silah çeşidinden dolayı 83.3 milyon dolara ulaştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/13/TOS-1A-sistemi-Savunma-Ordusu-Azerbaycan/195508